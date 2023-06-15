İTO Başkanı Avdagiç'ten asgari ücrete ara zam açıklaması: Makul olacağını düşünüyorum

"Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Türkiye Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteriyoruz. Milli paramızda Türk Lirası. Kendi paramız var, kendi skalamız var, kendi endekslerimiz var. Bunların dikkate alınarak bir güncelleme yapılması gerektiğini düşünüyorum. Asgari ücrete ile ilgili yapılan çalışma bir ara düzenlemedir.