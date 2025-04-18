Araç kaydında büyük artış: İzmir, 3. sırada yer aldı

Mart ayında İzmir'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 45,3 artış göstererek 12 bin 252'ye yükseldi. Bu artışla İzmir, İstanbul ve Ankara'nın ardından en çok araç kaydı yapılan 3. il oldu.

Otomobil ilk sırada

Mart ayında İzmir'de trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 50,6'sını otomobiller oluşturdu. Bunu yüzde 35,6 ile motosiklet, yüzde 9,6 ile kamyonet, yüzde 2,0 ile traktör, yüzde 1,4 ile kamyon, yüzde 0,4 ile minibüs, yüzde 0,4 ile otobüs ve yüzde 0,1 ile özel amaçlı taşıtlar izledi.

Taşıt devri 53 bin 810 oldu