Otomobil alacaklar dikkat: En çok hangi renkler tercih ediliyor?

Söz konusu döneminde trafiğe kaydı yapılan 268 bin 5 adet otomobilin yüzde 39,6'sı gri, yüzde 26,3'ü beyaz, yüzde 12,1'i siyah, yüzde 11,8'i mavi, yüzde 4,5'i yeşil, yüzde 4,2'si kırmızı, yüzde 0,6'sı kahverengi, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,3'ü turuncu ve yüzde 0,1'i diğer renkli araçlardan oluştu.
Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.
Trafiğe martta 195 bin 682 aracın kaydı yapılırken, 3 bin 484 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısı 192 bin 198 arttı.
Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,5'ini otomobil, yüzde 36,1'ini motosiklet, yüzde 9,7'sini kamyonet, yüzde 2,5'ini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
TÜİK verilerine göre, söz konusu dönemde kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı ise şöyle:
yüzde 39,6'sı gri,
106 bin 231 adet
yüzde 26,3'ü beyaz,
70 bin 475 adet
yüzde 12,1'i siyah,
32 bin 361 adet
yüzde 11,8'i mavi,
31 bin 635 adet
yüzde 4,5'i yeşil,
12 bin 28 adet
yüzde 4,2'si kırmızı,
11 bin 307 adet
yüzde 0,6'sı kahverengi,
bin 502 adet
yüzde 0,5'i sarı,
bin 272 adet
yüzde 0,3'ü turuncu
833 adet
yüzde 0,1'i diğer renkli araçlar
361 adet