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Otomobil alacaklar dikkat: En çok hangi renkler tercih ediliyor?

Otomobil alacaklar dikkat: En çok hangi renkler tercih ediliyor?

Halil Akkoç
Halil Akkoç
10:5618/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Söz konusu döneminde trafiğe kaydı yapılan 268 bin 5 adet otomobilin yüzde 39,6'sı gri, yüzde 26,3'ü beyaz, yüzde 12,1'i siyah, yüzde 11,8'i mavi, yüzde 4,5'i yeşil, yüzde 4,2'si kırmızı, yüzde 0,6'sı kahverengi, yüzde 0,5'i sarı, yüzde 0,3'ü turuncu ve yüzde 0,1'i diğer renkli araçlardan oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Trafiğe martta 195 bin 682 aracın kaydı yapılırken, 3 bin 484 aracın kaydı silindi, böylece trafikteki toplam araç sayısı 192 bin 198 arttı. 

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,5'ini otomobil, yüzde 36,1'ini motosiklet, yüzde 9,7'sini kamyonet, yüzde 2,5'ini traktör, yüzde 1,9'unu kamyon, yüzde 0,8'ini minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

TÜİK verilerine göre, söz konusu dönemde kaydı yapılan otomobillerin renklere göre dağılımı ise şöyle:

yüzde 39,6'sı gri,


106 bin 231 adet

yüzde 26,3'ü beyaz,


70 bin 475 adet 

yüzde 12,1'i siyah,


32 bin 361 adet

yüzde 11,8'i mavi,

31 bin 635 adet 

yüzde 4,5'i yeşil,

12 bin 28 adet 

yüzde 4,2'si kırmızı,

11 bin 307 adet 

yüzde 0,6'sı kahverengi,

bin 502 adet 

yüzde 0,5'i sarı,

bin 272 adet

yüzde 0,3'ü turuncu

833 adet

yüzde 0,1'i diğer renkli araçlar

361 adet

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