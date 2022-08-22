Ekonomi Jak Eskinazi Çok sayıda ülke yakında Türkiyenin kapısını çalacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Jak Eskinazi: Çok sayıda ülke yakında Türkiye'nin kapısını çalacak

Avrupa ülkeleri ciddi bir doğalgaz krizinin eşiğinde. Kışı gazsız geçirme riskiyle karşı karşıya kalan ülkeler, bir bir enerji tasarrufu tedbirlerini açıklarken, Avrupa'da üretim yapan şirketlerin bu krizle nasıl başa çıkacağına dair bir açıklama gelmedi. EİB Başkanı Jak Eskinazi, "Doğalgaz krizi yaşayan Avrupalı firmalar, yeni arayışlara yönelecek. Ya Türkiye'de üretim yapacaklar ya da siparişlerini bizim sanayimize verecekler." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Jak Eskinazi: Çok sayıda ülke yakında Türkiyenin kapısını çalacak
Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Başkanı Jak Eskinazi

Rusya - Ukrayna savaşıyla birlikte dünyanın gündemine bir de enerji krizi girdi. Avrupa ülkeleri ciddi bir doğalgaz krizinin eşiğinde. Kışı gazsız geçirme riskiyle karşı karşıya kalan ülkeler, bir bir enerji tasarrufu tedbirlerini açıklarken, Avrupa'da üretim yapan şirketlerin bu krizle nasıl başa çıkacağına dair ise henüz bir projeksiyon görünmüyor.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Başkanı Jak Eskinazi, bu ortamda Avrupalı firmaların gaz sorunu olmayan ülkelerde üretim yapmayı düşüneceğini tahmin ediyor. Türkiye'nin ise bu açıdan şanslı ülkeler orasında olacağını söylüyor. Eskinazi, "Ya gelecek burada üretim yapacaklar ya da bizim ülkemizdeki sanayi kuruluşlarına kendi siparişlerini yaptıracaklar" diyor. Ancak Türk firmaların da yatırım için krediye ihtiyaç duyduğunu ekleyen Eskinazi, "Kredi muslukları açılsın" diye ekliyor.

HARCAMALAR KISILABİLİR

Bu kış Avrupa'nın gazsız kalacağı endişesi hakim olduğu haberleri hakkında konuşan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Başkanı Jak Eskinazi, "Gaz konusunun bizim ülkemiz için bir sorun olacağını zannetmiyorum. Bütün komşularımızda gaz var. Türkiye bu sorunu halleder ama dünyada böyle bir sorun var. Üretim yapamadıkları zaman da bizim gibi ülkelere mecbur kalacaklar. Ya gelecek burada üretim yapacaklar ya da bizim ülkemizdeki sanayi kuruluşlarına kendi siparişlerini yaptıracaklar. Bunlar hep bizim istediğimiz şeyler. Avrupa'nın gaz sıkıntısı bir taraftan bize olumlu yansıyacak ama diğer yandan da resesyon nedeniyle harcamalarını kısma olasılıkları da oldukça yüksek. En büyük pazarımız olan AB'de kriz yaşanması bizi de negatif etkiler. Buna hazırlık olarak yapabileceğimiz en iyi şey şimdiden pazarımızı çeşitlendirmek." diye konuştu.

Avrupa'da doğal gaz krizi büyüyor: Almanya'ya elektrikli soba ihracatı yüzde 82 arttı
EKONOMİ
Avrupa'da doğal gaz krizi büyüyor: Almanya'ya elektrikli soba ihracatı yüzde 82 arttı

BİZ OLSAK ÇOKTAN MISIR'A GİTMİŞTİK

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Avrupalı firmalarda, olası gaz sorununa hazırlıklar başladı mı? sorularına karşı Eskinazi,

  • "Şimdi onlar tatil modundalar. Tahmin ediyorum önümüzdeki aydan itibaren, kapınızı çalmaya başlarlar. Ve bu bizim için çok ciddi bir fırsat olacak. Şu anda Avrupalı firmalar Türkiye'de üretimi düşünüyorlardır ama onlar bizim gibi maceracı değil, sağlam fizibilite yapıp, öyle gelirler. Biz böyle bir şey duymuş olsaydık, şimdiye kadar çoktan Mısır'da fabrikalarımızı kurmuştuk." dedi.

Atina'dan 'model İHA' komedisi: Fena rezil oldular
FOTOĞRAF 8
Title
Dünyada insansız hava aracı teknolojisinde söz sahibi olan Türkiye'ye rakip olmak için çalışan Yunanistan'da 3 üniversitenin girişimiyle İnsansız Hava Aracı (İHA) tasarlandı.
Title
Yaklaşık 2 saat havada kalabilen İHA'nın, Türkiye'de uçuş rekorları kıran Bayraktar TB2 ve AKINCI'ya rakip olacağı düşünülüyor.
Title
Yunan gazetesinin başlığı güldürdü.<br><br>Yunan İHA'sının en dikkat çeken özelliği ise Baykar şirketinin ürünü olan Bayraktar TB2 SİHA'lara olan benzerliği gösteriliyor. Yunan gazetesi Greek City Times henüz tamamlanamayan İHA'yı \"Türklerin titrediği İHA\" olarak okuyucularına duyurdu.
Title
ALAY KONUSU OLDU<br>İHA'nın oyuncak gibi olması nedeniyle sosyal medyadan tepkiler gecikmedi. Türk ve Yunan pek çok kullanıcı İHA ile dalga geçti.
Title
\"MARKETTEN Mİ ALDINIZ?\"<br>Bazı kullanıcılar \"Marketten mi aldınız?\" sorusunu sorarken, bazıları ise uçağın online yapı marketlerden alındığını iddia etti.
Title
TÜRK İHA'LARINI PAYLAŞTILAR<br><br>Kimi kullanıcılar ise Bayraktar TB-2'nin ayrıntılı görsellerine yer vererek Türkiye'nin gücünü gözler önüne serdi.
Title
\"HEVESLENMİŞLER NİYE ALAY EDİYORSUNUZ\"<br>Kullanıcıların bazıları ise \"Yapmayın, yazıktır. Heveslenmişler niye alay ediyorsunuz\" diye yazdı.
Title
Geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı Staikouras da söz konusu İHA'dan bahsetmişti. Bakan, \"İlk çok amaçlı otonomun tasarımı ve endüstriyel üretimini hedefleyen 'Archytas' programının çalışmalarının ikinci çeyreği tamamlanmış durumda\" demişti.<br>
Atina'dan 'model İHA' komedisi: Fena rezil oldular
Türkiye'nin korkusu ve gücü karşısında çaresiz durumda olan Yunanistan yaptığı son paylaşımla alay konusu oldu. Yunanistan, ilk İHA'sını tanıttığı paylaşımda 'Türkleri titretecek İHA' ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın İHA'sını oyuncak makete benzeten sosyal medya kullanıcıları 'Marketten mi aldınız?' diye sordu.

Hurda malzemelerle yaptı

Hurda malzemelerle yaptı

Her gören satın almak istiyor.
Tehlike büyüyor

Tehlike büyüyor

​Otomobil alacaklara büyük tuzak...
Putin: Sinsi ve acımasız bir saldırı

​Almanya'da skandal karar: Türk aile hukuk mücadelesi veriyor.
'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

​Bursa'da 23-25 Eylül tarihlerinde Gastronomi Festivali düzenlenecek.

Kara kışa hazırlanıyorlar: Günde 700 adet gidiyor.

​Ciddiyetten uzak haberlere itibar etmeyin

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: Havrita uygulamasına erişim engeli
Hayat

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: Havrita uygulamasına erişim engeli

Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması Havrita’nın kapatılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Uygulamaya tepkiler çığ gibi büyürken, Havrita Başıboş Köpek Haritası’nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak, uygulamaya yeni girişlerin durdurulduğunu söyledi. Kötü niyetli kişilerin katliam yapabileceklerini düşündükleri için uygulamaya kısa bir ara verdiklerini belirten Koçak, yaşanan olaylardan dolayı uygulama sahibinin üzgün olduğunu söyledi. Öte yandan Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği de 'Havrita'ya erişim engeli getirdi.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan tutuklu HDP'lilere moral ziyareti: Partisi de ortakları da tepkisiz
Gündem

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan tutuklu HDP'lilere moral ziyareti: Partisi de ortakları da tepkisiz

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'a desteğini esirgemeyen ve özgürlük isteyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tuğluk, Kışanak ve Yüksekdağ'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Terör soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan HDP'lilere moral ziyareti gerçekleştiren Tanrıkulu'nun bu ziyareti, ne partisini ne de ittifak ortaklarını rahatsız etmedi.
Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi?
Spor

Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında 2-1'in rövanşında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. 24 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Peki Trabzonspor'un Kopenhag ile oynayacağı maç hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele şifreli mi, şifresiz mi olacak? Maçı kim anlatacak? Trabzonspor'un muhtemel 11'i nasıl olacak? Trabzonspor Kopenhag maçına dair tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.