Jak Eskinazi: Çok sayıda ülke yakında Türkiye'nin kapısını çalacak

Rusya - Ukrayna savaşıyla birlikte dünyanın gündemine bir de enerji krizi girdi. Avrupa ülkeleri ciddi bir doğalgaz krizinin eşiğinde. Kışı gazsız geçirme riskiyle karşı karşıya kalan ülkeler, bir bir enerji tasarrufu tedbirlerini açıklarken, Avrupa'da üretim yapan şirketlerin bu krizle nasıl başa çıkacağına dair ise henüz bir projeksiyon görünmüyor.

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Başkanı Jak Eskinazi, bu ortamda Avrupalı firmaların gaz sorunu olmayan ülkelerde üretim yapmayı düşüneceğini tahmin ediyor. Türkiye'nin ise bu açıdan şanslı ülkeler orasında olacağını söylüyor. Eskinazi, "Ya gelecek burada üretim yapacaklar ya da bizim ülkemizdeki sanayi kuruluşlarına kendi siparişlerini yaptıracaklar" diyor. Ancak Türk firmaların da yatırım için krediye ihtiyaç duyduğunu ekleyen Eskinazi, "Kredi muslukları açılsın" diye ekliyor.

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HARCAMALAR KISILABİLİR

Bu kış Avrupa'nın gazsız kalacağı endişesi hakim olduğu haberleri hakkında konuşan Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Başkanı Jak Eskinazi, "Gaz konusunun bizim ülkemiz için bir sorun olacağını zannetmiyorum. Bütün komşularımızda gaz var. Türkiye bu sorunu halleder ama dünyada böyle bir sorun var. Üretim yapamadıkları zaman da bizim gibi ülkelere mecbur kalacaklar. Ya gelecek burada üretim yapacaklar ya da bizim ülkemizdeki sanayi kuruluşlarına kendi siparişlerini yaptıracaklar. Bunlar hep bizim istediğimiz şeyler. Avrupa'nın gaz sıkıntısı bir taraftan bize olumlu yansıyacak ama diğer yandan da resesyon nedeniyle harcamalarını kısma olasılıkları da oldukça yüksek. En büyük pazarımız olan AB'de kriz yaşanması bizi de negatif etkiler. Buna hazırlık olarak yapabileceğimiz en iyi şey şimdiden pazarımızı çeşitlendirmek." diye konuştu.

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BİZ OLSAK ÇOKTAN MISIR'A GİTMİŞTİK

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Avrupalı firmalarda, olası gaz sorununa hazırlıklar başladı mı? sorularına karşı Eskinazi,

"Şimdi onlar tatil modundalar. Tahmin ediyorum önümüzdeki aydan itibaren, kapınızı çalmaya başlarlar. Ve bu bizim için çok ciddi bir fırsat olacak. Şu anda Avrupalı firmalar Türkiye'de üretimi düşünüyorlardır ama onlar bizim gibi maceracı değil, sağlam fizibilite yapıp, öyle gelirler. Biz böyle bir şey duymuş olsaydık, şimdiye kadar çoktan Mısır'da fabrikalarımızı kurmuştuk." dedi.