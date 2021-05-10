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Ekonomi Kahramanmaraşta ot bitmeyen tarlalarda şimdi çilek yetiştiriliyor
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Kahramanmaraş'ta ot bitmeyen tarlalarda şimdi çilek yetiştiriliyor

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesindeki kırsal mahallelerde üstünde ot bile bitmeyen kıraç arazilerde şimdi çilek yetiştiriliyor. İlk etapta devlet desteği ile başlayan ‘yediveren’ cinsi çilek üretimi, bölge insanının en büyük geçim kaynaklarından biri oldu.

Haber Merkezi İHA
Kahramanmaraş haberleri: Ot bitmeyen tarlalarda şimdi çilek yetiştiriliyor
Önceden ot bitmeyen arazilerde, hormonsuz, kokusu, rengi, büyüklüğüyle özel çilek yetiştirilen arazi miktarı, her geçen yıl arttı.

Ekinözü ilçesine bağlı Kandil Mahallesi ile aynı ada sahip olan baraj gölünün etrafını çevreleyen kıraç tarlaların çehresi son 5 yıldaki çilek tarlaları ile değişti.

Önceden ot bitmeyen arazilerde, hormonsuz, kokusu, rengi, büyüklüğüyle özel çilek yetiştirilen arazi miktarı, her geçen yıl arttı. İlk etapta devlet desteği ile başlayan ‘yediveren’ cinsi çilek üretimi, bölge insanının en büyük geçim kaynaklarından biri oldu.

İHA

2017 yılında aldığı genç çiftçi desteği ile çilek üretimine başlayan Murat Seyfi, alternatif ürün kapsamında bölgedeki çilek tarlalarının her geçen yıl arttığına dikkat çekti.

Kendisinin, 6 dönümle başladığı çilek yetiştiriciliğinde 35 dönüme ulaştığını belirten Seyfi, “Bölgemizde şuanda 200 dönümden fazla arazide üretim yapılıyor. Dekara 2-2,5 ton rekolte elde ediyoruz. Yani yılda 500 tondan fazla çilek üretiliyor. Ekinözü, bu anlamda çilek üreticiliğinde bir merkez haline geldi” dedi.

İHA

Çileğin bölgedeki toprak yapısı ve iklime çok iyi uyum sağladığını ifade eden Murat Seyfi, “5 yıl önce başladığımız çilek yetiştiriciliğinde çok iyi bir noktaya geldik. 6 dönümlük arazide devletten aldığımız destekle bu işe girdik. İlk başlarda nasıl yetiştirilir, kime satarız endişesini taşıyorduk. Ama çok çükür, şuanda sadece bölgeye değil diğer illere de ürünlerimizi satıyoruz. Pazar sıkıntısı yaşamıyoruz. Vatandaşlar, tarlaya kadar gelerek çilek alıyor. Pazar alanımızın artmasında yetiştirdiğimiz organik çileklerin rengi, tadı, kokusu ve lezzetinin de etkisi büyük oldu. Bu ayın ortalarından itibaren hasada başlayacağız. Ekim ayına kadar da inşallah üretimimiz devam edecek” şeklinde konuştu.


Çilek üretiminde elde ettiği başarılı sonuçla yöredeki diğer üreticilere de örnek olmanın mutluluğunu yaşadığını söyleyen Seyfi, şunları kaydetti:


  • “Bölgemizde çilek ekim alanı genişliyor. Bizim üretimimiz diğer vatandaşlarımıza da örnek oldu. Çilek bizim olduğu kadar komşularımızın da önemli bir geçim kaynağı haline geldi. Son 2 yıldır da çilek fidesi üretimine başladık. Hem kendi ihtiyacımızı hem de çilek üretimi yapmak isteyen vatandaşların talebini karşılamak için fide yetiştiriciliği yapıyoruz. Çilek, bölgemizin kaderini değiştirdi diyebiliriz. Hem üretici açısından hem de bölge halkı açısından gelir kapısı oldu. Çilek toplamak zahmetli ve ekip gerektiren bir iş. Mahallemizden ya da çevre mahallelerden kadınlar da çilek toplayarak ev ekonomilerine katkı sunuyor.”

Topraksız çilek üretimiyle 4 kat fazla ürün aldı
FOTOĞRAF 13
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2004 yılında toprakta başlayan ilk çilek üretimine, 2009 senesinden itibaren topraksız tarım sistemleri ile devam eden Alper Yeğen, Aksu ilçesinde 12 yıldır topraksız tarımla çilek yetiştiriyor.
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30 bin metrekarelik serada üretim ve hasadı ara vermeden sürdüren Yeğen, dönüm başına 17 ton, toplamda da 400 ton üretim yapmayı başardı.
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Kentin en büyük topraksız çilek serasında 39 kişiye de istihdam sağlayan Yeğen, üretim ve gübre satışının yanı sıra anahtar teslim topraksız çilek seraları hazırlayarak tarım girişimcilerine de hazır sera satışları gerçekleştiriyor.
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4 ülkeye ihracat<br> <br> Çileğe özel bir sevgi beslediği için topraksız tarımı çileğe adapte ettiğini belirten Roa Biyoteknoloji firmasının sahibi Alper Yeğen, çilek üretiminin yanında gübre üretimi de yaptıklarını söyledi.
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Çilek ve gübrede yurt içi ve yurt dışına ihracat gerçekleştirdiklerini ifade eden Yeğen, “Onun haricinde anahtar teslim çilek seraları kuruyoruz. Yaklaşık 2011 yılından beri, Türkiye'nin en büyük topraksız çilek projelerini firma olarak gerçekleştirdik. Geçen yıl itibariyle de Antalya'nın en büyük tesislerini faaliyete geçirdik. Kazakistan, Özbekistan, Malezya ve Dubai'ye çilek ihracatı gerçekleştiriyoruz. İç piyasada da İstanbul ağırlıklı çalışıp lüks market zincirlerine ve manavlara ürün veriyoruz. Üretime ve ülkemize katma değer katmaya devam ediyoruz dedi.
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Topraklı tarıma göre 4 kat fazla üretim<br> <br> Topraksız çilek ile topraklı çilek arasındaki fiyat ve kalite farkına da değinen Yeğen, “Topraktaki birim fide sayısına oranla yaklaşık 4 kat fazla fide sayımız var. Bir dönüm alanda bu ikili sistemde 19 bin 500 fide dikebiliyoruz. Normal çiftçi dönümde 7 bin 500 ile 8 bin adet arası fide dikebilir. Rafta olduğumuz için bütün besin elementlerini otomasyondan çileğin istediği değerlerde verdiğimiz için kalitemiz ve tonajımız üst sınırda. Toplama maliyetlerimiz topraktakine göre daha ucuzuz. Bu yüzden de toprakta üretilen çilekle topraksız üretilen çilek arasında fiyat farkı oluşuyor. Bu tamamen kaliteyle alakalı diye konuştu.
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Yurt dışından çok fazla talep alıyoruz<br> <br> Firma bünyesinde görev yapan Ziraat Mühendisi Aslı Turan da, topraksız tarımın, tüketicinin daha sağlıklı, daha kaliteli ürün talebine karşılık, verimsiz arazilerin değerlendirilmesini sağlayan, daha az alanda daha çok verim elde edilebildiği ve her yerde uygulanabilirliği olan geleceğin bir tarım şekli olduğunu ifade etti.
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Topraklı tarıma göre topraksız tarımdan, 4 kat daha fazla verim elde edildiğini söyleyen Aslı Turan, “Toprak işleme, yabancı ot kontrolü gibi enerji ve iş gücü kayıplarını sağlayan unsurların önüne geçiyoruz. Topraktan geçebilecek her hangi bir hastalık gibi sorunlarımız da olmadığından dolayı, tarımsal ilaç kullanımı daha az ve kalıntı bırakmıyor. İyi tarım uygulamaları sertifikasına sahibiz ve bundan dolayı yurt dışından çok fazla talep alıyoruz diye konuştu.
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Topraksız tarım akıllı, bilinçli, kontrollü bir yetiştiricilik<br> <br> Bitkinin gereksinim duyduğu tüm besin maddelerini bitkiye bire bir ulaştırdıklarına değinen Aslı Turan, “Bu yaptığımız uygulama meyve kalitesine yansıyor. Bizim çileklerimizi görenler - meyvelerinizde hormon mu kullanıyorsunuz? diye soruyorlar. Tabi ki de hayır. Çilek meyvesinde kullanılabilecek her hangi bir hormon yok. Bu yüzden tüketici rahatlıkla, güvenerek çileklerimizi tüketebilir. Bu tamamen akıllı, bilinçli, kontrollü bir yetiştiriciliğin sonucu olarak ortaya çıkıyor dedi.
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Yılda 400 ton hasat<br> <br> Çilek fidelerini Kasım ayında diktiklerini ifade eden Aslı Turan, “Ürünlerimizi ikili sistemde yatay platformlar içerisinde yetiştiriyoruz. Toplamda 30 dekar olan topraksız çilek seramıza, kasım ayında 19 Bin adet fide dikimi yaptık. Şu anda hasatımız devam ediyor. İlk hasatımızı şubat ayında yaptık ve her gün hasat yapıyoruz. Günde 8-10 ton arası verim elde ediyoruz. Toplamda yıllık 400 ton hasat gerçekleşiyor diye konuştu.
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Topraklı çileğe göre lezzet farkının olduğunu ifade eden Aslı Turan, ihtiyacı olan besin maddelerini bitkiye doğrudan sağladıkları için daha tatlı ve daha güzel şekilli meyveler ortaya çıktığını dile getirerek çileklerinin bundan dolayı da daha çok tercih edildiğini ve tamamen A kalite olduğunu söyledi.
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Topraksız çilek üretimiyle 4 kat fazla ürün aldı
Antalya'da çilek üretimi yapan Alper Yeğen, kurduğu devasa topraksız çilek seralarından topraklı seralara göre 4 kat fazla ürün alıyor. Yılda 400 ton çilek üretimi gerçekleştiren Yeğen, iç piyasanın yanı sıra Malezya, Kırgızistan, Özbekistan ve Dubai'ye de ihracat gerçekleştiriyor.
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