Katılım finansın büyümesine omuz verdik

Ziraat Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise “Faizsiz finans modeline dayanan katılım finans sistemi, paylaşmayı esas alan ve ortak refah değerleriyle uyumlu bir alternatif sunarak toplumumuzun geniş kesimlerine hitap etti. Son 10 yılda bu sektörde önemli bir büyüme kaydedildi. Ziraat Katılım, bu dönüşümde öncü bir rol üstlendi. Bireyler, KOBİ’ler ve büyük işletmeler için özel finansal çözümler sunarak tarım, imalat ve ihracat gibi ülkemiz ekonomisi için kritik sektörleri destekledik” dedi.