Katılım finansın büyümesine omuz verdik

Ziraat Katılım 10. yaşını kutladı. 29 Mayıs 2015’te katılım bankacılığına yeni bir soluk getirdiklerini belirten Genel Müdür Metin Özdemir, “10 yıllık geçmişimizde finansal sistemde herkesin hakkını gözeten kazan-kazan anlayışıyla paylaşımcı, adaletli bir yapı olan katılım finansın yükselişine omuz verdik” dedi.
Ziraat Katılım 10 yaşında. 29 Mayıs 2015 tarihinde, İstanbul’un fethinin yıl dönümünde, Türkiye’nin ilk kamu katılım finans kurumu olarak yolculuğuna başlayan bankanın yıl dönümü vesilesiyle İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirilen resepsiyona İstanbul Valisi Davut Gül, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.
SEKTÖRÜN ÖNEMLİ OYUNCUSUYUZ
Resepsiyonda bir konuşma yapan Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir 10 yıllık süreçte katılım bankacılığına yeni bir soluk getirdiklerini söyledi. Sektörün en önemli oyuncularından ve oyun kurucularından biri olma gayretinde olduklarını belirten Özdemir “Ziraat Katılım, katılım finansı medeniyet mücadelemizin bir parçası olarak görmektedir. Fethin ardından farklı inançların ve kültürlerin barış içinde yaşadığı bir İstanbul inşa edilmesi gibi, finansal sistemde herkesin hakkını gözeten kazan-kazan anlayışıyla paylaşımcı, adaletli bir yapı olan katılım finansın yükselişine omuz verdik” dedi.
AFRİKA’YA ŞUBE AÇAN İLK BANKA
Dünyanın başkenti İstanbul’u hem finansın hem de katılım finansın merkezi yapma idealine katkı sunmak üzere adım attıklarını ifade eden Özdemir, konuşmasını şöyle sürdürdü: “10 yılda hızla büyüyerek 214 şubeyle ülkemizde, Sudan ve Somali ile gönül coğrafyamızda köprüler kurdu. Bu yönüyle de genç bir banka olarak Afrika kıtasında şube açan ilk Türk bankası olma unvanını aldık. 2024 yılında İstanbul Finans Merkezi’nde yerini alan ilk katılım bankası olarak Türkiye Yüzyılı Vizyonuyla uyumlu bir adım daha attık. Ziraat Katılım bugün 600 milyar TL’yi aşan aktif büyüklüğü ile katılım bankaları arasında 2. Türk bankacılık sektöründe de 12. büyük banka olmuştur.”
HER KESİME ÖZEL FİNANS ÇÖZÜMLERİ
- Ziraat Katılım Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar ise “Faizsiz finans modeline dayanan katılım finans sistemi, paylaşmayı esas alan ve ortak refah değerleriyle uyumlu bir alternatif sunarak toplumumuzun geniş kesimlerine hitap etti. Son 10 yılda bu sektörde önemli bir büyüme kaydedildi. Ziraat Katılım, bu dönüşümde öncü bir rol üstlendi. Bireyler, KOBİ’ler ve büyük işletmeler için özel finansal çözümler sunarak tarım, imalat ve ihracat gibi ülkemiz ekonomisi için kritik sektörleri destekledik” dedi.