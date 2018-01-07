"Köpek balığı ağzı"ndan 1 milyon 249 bin araç geçti

İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan tüneli aradan geçen bir yılda 1 milyon 249 bin 760 araç kullandı.

Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, biri 5 bin 370, diğeri 5 bin 391 metrelik 2 tüpten oluşan tünelle özellikle kış aylarında trafik kazalarıyla gündeme gelen Ilgaz Dağı'nda ulaşım daha hızlı ve güvenli sağlanıyor.

İç Anadolu'yu Batı Karadeniz'e bağlayan tüneli aradan geçen bir yılda 1 milyon 249 bin 760 araç kullandı. Tüneli günlük kullanan ortalama araç sayısı da 3 bin 424 oldu. Ilgaz Dağı'ndaki eski yoldan geçen araç sayısı ise 2015 yılında günlük 2 bin 557 iken, 2017 yılında 176'ya düştü.

Giriş ve çıkışları "köpek balığı ağzı" şeklinde projelendirilen tünelin açılmasıyla 16,8 kilometre olan Ilgaz Dağı yolunun uzunluğu da 5,4 kilometre kısalarak 11,4 kilometreye indi. Yaklaşık 35 dakikada aşılan Ilgaz Dağı yolunun geçiş süresi de ortalama 7 dakikaya düştü.

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ILGAZ DAĞI'NIN BUZU KARI ARTIK KORKUTMUYOR

S.S. Kastamonu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (TAŞIKO) Başkanı Ahmet Sarıahmetoğlu, Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nin Kastamonu ekonomisine, sanayisine ve bunlara entegre olarak İnebolu Limanı'na büyük faydası bulunduğunu söyledi.

Özellikle nakliyeci esnafının on ikinci aydan üçüncü ayın ortalarına kadar yol nedeniyle büyük zorluklar çektiğini belirten Sarıahmetoğlu, "Eskiden kar ve buz nedeniyle yollar kapanıyor, kazalar oluyordu. Bu da malı pazara geç indirmemize neden oluyor, müşteri memnuniyeti azalıyordu. Tünelin yapılmasından bu tarafa kış aylarında iki saatte aşabildiğimiz yolu tırlarla 7 dakikada geçiyoruz." dedi.

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Tünelin yapılmasıyla kış aylarında artık hiçbir zorluk yaşamadıklarını vurgulayan Sarıahmetoğlu, şunları kaydetti:

"Bu mesleğin içinden gelen bir insanım. 28 yıl kamyonculuk yaptım. Ilgaz Dağı'nı 5 saatte aştığımı biliyorum. Kamyonun ön tekerlerine bile zincir taktığımız zamanlar oldu. Tünelin açılmasıyla araçların yüzde 85-90'ı Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'ni kullanmaya başladı. Sanayi kuruluşları tünelden büyük memnuniyet duydu. Tünelin açılmasıyla fiyatlarımızda yüzde 5 gibi bir indirime de gittik. Maddi, manevi her türlü kaybın önüne geçilmiş oldu."

Kastamonu'da 9 yıldır taksicilik yapan Numan Muhsiroğlu da Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli'nden önce Ilgaz Dağı'nda birçok sıkıntı yaşadıklarını anlatarak, "Tünel yapılmadan önce Ankara'ya 3,5 saatte ancak ulaşıyorduk. Şimdi 2 saatte gidebiliyoruz. Yolda kayma riski yok. Yapandan, yaptırandan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

"DAHA YÜKÜMÜZÜ ALMADAN 'DAĞA NASIL TIRMANIRIZ' DİYE DÜŞÜNÜYORDUK"

Nakliyecilik yapan Mustafa Gevgeş ise yeni tünelin kendilerine büyük kolaylık sağladığına dikkati çekerek, "12 yıldır nakliyecilik yapıyorum. Bizim için çok büyük kolaylık oldu. Eskiden daha yükümüzü almadan 'dağa nasıl tırmanırız' diye düşünüyorduk. Şimdi öyle bir derdimiz kalmadı. Ilgaz Dağı'nda birçok zorluk yaşıyorduk. Kastamonu'ya, Ilgaz Dağı'nın korkusundan gelemeyenler oluyordu. Şu anda öyle bir şey kalmadı." diye konuştu.

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