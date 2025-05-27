Kurbanlık bağışlarken dolandırıcılara dikkat

Marmara Üniversitesi (MÜ) İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, Kurban Bayramı yaklaştıkça siber dolandırıcıların da harekete geçtiğini belirterek, "Özellikle online kurbanlık satın almak ya da bağış yapmak isteyenlerin çok dikkatli olması gerekiyor. Çünkü gerçek vakıf ve derneklerin internet sitelerini birebir kopyalıyorlar, taklit ediyorlar. Site tasarımı, logoları, IBAN numaralarını bile gerçek gibi gösteriyorlar" dedi.

Bağış yapmak isteyenlerin kurumun resmi sitesini kontrol etmesi gerektiğine dikkati çeken Kırık, "Şüpheli bir durum varsa mutlaka kurumun telefonunu arayıp teyit etmeniz lazım. Özellikle yapay zekadan hazırlanmış videolara oldukça dikkat edin. Mutlaka kurumlar üzerinden teyit alın. Adres çubuğunu kontrol edin ve özellikle sizden yardım ya da bağış adı altında IBAN hesabı gönderen, 'derneğimizin ya da vakfımızın adına değil, bir kişi adına yollayın' diyen hesaplara asla para göndermeyin. Çünkü onlar daha çok kiralık IBAN kullanarak izlerini de kaybettirmeye çalışıyorlar" şeklinde konuştu.