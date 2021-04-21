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Ekonomi İlk kiraz kilosu 500 TLden satıldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kuzey yarımkürenin hasat edilen ilk kirazı kilosu 500 TL’den satıldı

İlk kiraz kilosu 500 TL’den satıldı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde yetiştirilen kuzey yarımkürenin hasat edilen ilk kirazı açık arttırmayla kilogramı 500 TL’den satıldı. Rakamın ilk ürünü hasat eden üreticiyi ödüllendirmek amaçlı olduğunu belirten üreticiler ise kiraz fiyatlarının düşeceğini dile getirdi.

Haber Merkezi İHA
Kuzey yarımkürenin hasat edilen ilk kirazı kilosu 500 TL’den satıldı
Kuzey yarımkürenin hasat edilen ilk kirazı açık artırma ile satıldı.

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Sancaklıbozköy Mahallesi’nde hasadı yapılan kuzey yarımkürenin ilk kirazı için açık arttırma töreni düzenlendi. Şehzadeler Belediyesi tarafından Sancaklıbozköy Mahallesi’ne yapılan Kiraz Pazarı’nda düzenlenen törende konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Sancaklıbozköy Mahallemizden üreticilerimizin hasat ettiği kirazı bugün pazarda tüccar ile buluşturma fırsatı yakalamış bulunduk. Burada belediye olarak pazar yerinde üreticilerimizin bin bir zahmetle ürettikleri kirazlar tüccarlarla buluşuyor ve hem iç piyasaya hem de dış piyasaya gönderilerek ülke ekonomisine de katkıda bulunuyoruz” dedi.

Geçtiğimiz yıl 227 milyon dolarlık bir ihracat yapıldığını belirten Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, “Geçtiğimiz 2020 yılında yapmış olduğumuz ihracat rakamı 227 milyon dolar. Bu sene de 300 milyon doları hedefliyoruz. Hep birlikte bu rakamları da yakalayacağız” ifadelerini kullandı.

“Tarımsal ihracat konusunda da iddialı bir iliz”

Tarımsal olarak Manisa’nın Türkiye sıralamasında 5. Sırada yer aldığını söyleyen Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, “Tarımsal gayrisafi hasılada ilimiz 5. sırada yer alıyor. Toplamda da 500 milyon doların üzerinde bir ihracatımız var. Tarımsal ihracat konusunda da iddialı bir iliz. Manisa deyince akla ilk anda üzüm ve zeytin geliyor ama 13 bin kilometrekarelik alana baktığımız zaman tarımsal çeşitlilik anlamında her türlü ürünün üretimi yapılmakta. Son teknoloji yeniliklerini de kullanarak çiftçilerimiz ihracata uygun halde üretimlerini gerçekleştiriyor” diye konuştu.

KİLOSU 500 TL'DEN SATILDI

Konuşmaların ardından Manisa Valisi Yaşar Karadeniz ilk kiraz için kilogramı 200 TL’den teklif verdi. Teklifi 350 TL vererek arttıran Ege Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak’ın ardından kiraz tüccarı İbrahim Bodur ürün için 500 TL fiyat verdi. Bodur, 70 kilogram kirazı alarak açık arttırmayı kazandı.
Rakamın ilk ürünü hasat eden üreticiyi ödüllendirmek amaçlı olduğunu ve ilerleyen günlerde kiraz fiyatlarının düşeceğini belirten kiraz tüccarı İbrahim Bodur, “Yavuz arkadaşımızdan 500 TL’ye aldık. Bu tabi sembolik bir rakamdır. İlerleyen zamanlarda kiraz fiyatları düşecektir. İlk ürünü çıkaran çiftçilerimize teşvik amaçlı ödüllendirmek amaçlı bir fiyat verdik” dedi.

  • Bodur tarafından alınan ilk kiraz Ankara’ya gönderilerek, buradaki hallerde değerlendirilecek.

Dalları bastı kiraz: Sezonun ilk hasadı Manisa'da yapıldı
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Bu yıl Manisa'da mart ve nisan aylarında etkili olan soğuk nedeniyle ilk kiraz, önceki yıllarda alışılageldiği gibi Sancaklıbozköy Mahallesi yerine Çobanisa Mahallesi'nde olgunlaştı.
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Sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek erkenci Cristobalina cinsi kirazları hasat eden üretici Yavuz Tun, alım merkezinin yolunu tuttu.
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Kirazda ilk ürünün hasat törenine Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk ile Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Uçak da katıldı. Öztürk, gazetecilere, Manisa'nın Türkiye'nin kiraz üretiminde önemli bir yere sahip olduğuna belirtti.
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Kiraz üretim alanı anlamında ikinci, rekoltede ise dördüncü sırada olduklarını belirten Öztürk, Fakat Manisa'nın en önemli özelliği erkenci bölge olması. Kuzey yarım kürenin açık alanda yetişen ilk kirazını burada hasat ediyoruz. Hasat edilen ilk kirazlar, bugün açık arttırmayla alıcısını bulacak ve daha sonra tüketiciyle buluşacak. dedi.
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Hayrettin Uçak da kirazda ürün kalitesi ve ihracat pazarında verimli bir sezon beklediklerini belirterek, Biz kaliteli bir ürün ürettiğimiz zaman ister istemez talep de çok oluyor. Biz de ihracatçılar olarak üreticilerimizle iç içe olup, onlara destek oluyoruz. Üretilen ürünleri katma değerli olarak ihracat yapmayı düşünüyoruz. Şimdiden sezonun üreticilerimize, ihracatçılarımıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. ifadelerini kullandı.
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Sezonun ilk kirazını üreten Yavuz Tun, bu yıl erkenci kirazı ilk hasat eden çiftçi olmanın gururunu yaşadığını vurguladı.
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Dalları bastı kiraz: Sezonun ilk hasadı Manisa'da yapıldı
Türkiye'nin erkenci kiraz üretim bölgelerinden Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde sezonun ilk ürünü bahçelerden toplandı.. Hasat edilen kirazlar pazarda açık arttırmayla alıcısını bulacak.

Her şey küçük bir pastanede başladı: Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyor
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Bursa'da 40 yıl önce küçük bir pastane açarak mesleğe başlayan girişimcinin kurduğu fabrikada üretilen ambalajlı sütlü tatlılar yurdun dört bir yanından talep görüyor. Firmanın kurucusu ve genel müdürü Şerif Aydın, 1981'de girdiği sektörde şubeler açarak işlerini büyüttüğünü ve pastaneciliğe devam ettiğini söyledi.
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Aydın, 1995'te Bursa'daki marketler için höşmerim tatlısı üretmeye başladıklarını, kazandibi, sütlaç gibi sütlü tatlılarla çeşit sayısını artırıp 1998'de ulusal zincir marketlere de ürün vermeye başladıklarını anlattı. Pastaneciliği bıraktıkları 2009'da 2 bin 500 metrekare alanda fabrika kurarak sütlü tatlı üretim kapasitesini artırdıklarını aktaran Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Şu anda höşmerim, kazandibi, tavukgöğsü, sütlaç, supangle, profiterol ve muhallebi gibi sütlü tatlılar üretiyoruz. Türkiye'deki discount (indirim) marketler hariç ulusal marketlerin hepsiyle çalışıyoruz. Türkiye geneline ürün veriyoruz. Kazandibi tatlısını kaseye koyarak satılmasını sağlayan ilk firmalardan birisiyiz. Firmamızda yaklaşık 50 kişi çalışıyor. Bunların yüzde 75-80'i kadın çalışanlardan oluşuyor.
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Tatlıları geleneksel yöntemlerle ürettiklerini dile getiren Aydın, günlük 2-3 ton süt kullandıklarını bildirdi.
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde üretime devam ettiklerini, aynı zamanda makine parkurunu genişlettiklerini anlatan Aydın, yaklaşık 2 milyon lira yatırım yaptıklarını belirtti. Ramazan ayında işlerinin yoğun olduğunu vurgulayan Aydın, şunları kaydetti:
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Geleneksel şerbetli tatlılar her zaman talep görüyor ama yemesi ve sindirimi kolay olduğundan dolayı sütlü tatlılara bu ayda talep çok oluyor. O yüzden şu anda üretimimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Ramazan dolayısıyla üretimimizde yüzde 20 civarında bir artış yaşandı. Günlük üretimimiz şu anda 50 bin kase civarında. Türkiye'de genelde ramazana özgü olarak kabul edilen güllaç tatlısı vardır. Bu da sütlü bir tatlıdır. Son yıllarda güllacın yanında diğer süt tatlıları da tercih edilmeye başladı. O yüzden genel olarak sütlü tatlılara talep artar. Marketlerde de porsiyon olarak satılması nedeniyle bu tarz ürünlere de talep artıyor.
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Pastacılığın, tatlıcılığın bir aşka işi olduğu belirten Aydın, Bazen bazı tatlıları yapacağım zaman geceleri uyuyamıyorum. Rüyamda tatlıları yapıyorum çünkü bu iş içinden gelmesi lazım. İçinden geliyorsa insanın başaramayacağı hiçbir şey yok. Bir de kaliteden asla vazgeçmemek lazım. Doğru malzeme kullanılır ve doğru uygulama yapılırsa ortaya doğru ürün çıkar. İşte bu çizgi yakalandığı zaman firma ayakta kalır ve başarılı olur. diye konuştu.
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Her şey küçük bir pastanede başladı: Şimdi Türkiye'nin dört bir yanından sipariş alıyor
Bursa'da 40 yıl önce küçük bir pastane açarak faaliyetine başlayan Şerif Aydın, 2009'da bu işi bırakıp kurduğu fabrikada çoğu kadınlardan oluşan çalışanlarıyla marketler için höşmerim, kazandibi, tavukgöğsü, sütlaç, supangle, profiterol, muhallebi üretiyor. Firmanın sahibi Aydın, "Bazen bazı tatlıları yapacağım zaman geceleri uyuyamıyorum. Rüyamda tatlıları yapıyorum çünkü bu iş içinden gelmesi lazım. İçinden geliyorsa insanın başaramayacağı hiçbir şey yok" dedi.
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