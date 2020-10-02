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Ekonomi Lansmana özel avantajlı fiyatlarla ön satış başladı 3S Kale Holding, Topkapıda TOPAZ çağını başlatıyor
İŞ DÜNYASI

Lansmana özel avantajlı fiyatlarla ön satış başladı: 3S Kale Holding, Topkapı’da ‘TOPAZ’ çağını başlatıyor

Milyonlarca insanın önünden gelip geçtiği, İstanbul’un en değerli eserlerine bugüne kadar ev sahipliği yapmış Topkapı’da yükselecek olan TOPAZ Residence, şehrin siluetine saygılı 13 katlı iki rezidans bloğu ve bu blokları birbirine bağlayan 3.780 m2 paylaşımlı ofis alanından oluşuyor.

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3S Kale Holding, Topkapı’da ‘TOPAZ’ çağını başlatıyor.
3S Kale Holding, Topkapı’da ‘TOPAZ’ çağını başlatıyor.

Mimarisi, dünya çapında ödüllü Viva Architects tarafından hazırlanan TOPAZ Residence projesi talebin yüksek, nitelikli arzın düşük olduğu Topkapı bölgesindeki konut ve ofis ihtiyacına benzersiz bir çözüm sunuyor.

  • 3S Kale Holding’in yatırımcısı ve geliştiricisi olduğu TOPAZ Residence projesi hem yerleşim hem de yatırım amacıyla büyük kazanç potansiyeli taşıyor.

Gayrimenkul alanında köklü geçmişinden gelen güven ve kalite anlayışını imza attığı projelere yansıtan 3S Kale Holding’in, yatırımcısı ve geliştiricisi olduğu TOPAZ Residence projesinde ön satış süreci başladı. Talebin yüksek, nitelikli arzın düşük olduğu Topkapı’da büyük heyecanla beklenen proje, bölgenin konut ve ofis ihtiyacına benzersiz bir çözüm sunuyor. 3S Kale TOPAZ Residence, şehrin siluetine saygılı 13 katlı iki rezidans bloğu ve bu blokları birbirine bağlayan 3.780 m2 paylaşımlı ofis alanından oluşuyor.

Ön lansmana özel olarak peşin 13.500 TL, yüzde 30 peşin, 24 ay vadeli satış seçeneğiyle 15.000 TL metrekare fiyatıyla satışa çıkan projede, daire fiyatları 828.000 TL ila 2 milyon 120 bin TL arasında değişiyor. Projede anahtar tesliminin, Aralık 2022’de gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Her ihtiyaca göre konut büyüklüğü

Mimarisi, dünya çapında ödüllere sahip Viva Architects tarafından hazırlanan 3S Kale TOPAZ Residence, yanı başındaki 3 büyük üniversitedeki öğrenciler, bölgede çalışan binlerce profesyonel ve çekirdek ailelere yönelik metrekarelerde planlandı. Modern mimariyi yansıtan 228 dairede, farklı ihtiyaçlar göz önüne alınarak tasarlanmış ergonomik, akıllı 1+1 ve açık / kapalı mutfaklı 2+1 tip daire ve yeni çalışma trendlerine uygun ‘Ev-Ofis’ seçenekleri bulunuyor.

Her yere kolay ve hızlı ulaşım

Zeytinburnu, Bakırköy, Bahçelievler ve Yeşilköy gibi İstanbul’un köklü semtlerine komşu olan TOPAZ Residence, İstanbul’un gerçek merkezinde yaşama ayrıcalığı sunuyor. Şehir içi ulaşımın kalbi olan E-5 Çevreyolu’ndan direkt TOPAZ Residence’a girebilme imkânı sağlayan bir giriş mevcut. Yine otomobille 10 dakikada ulaşılabilen Avrasya Tüneli ile Anadolu Yakası’na geçmek ise sadece 20 dakika. Hiç trafiğe takılmadan hızlı ulaşım alternatiflerini kullanmak isteyenler için Davutpaşa YTÜ ve Merter Metro İstasyonu, Cevizlibağ Metrobüs İstasyonu ve Cevizlibağ Tramvay durağı da yürüme mesafesinde yer alıyor. Kara ve hava ulaşımı alternatiflerinin yanı sıra Boğaz’ın eşsiz manzarası eşliğinde yolculuk etmek isteyenler içinse deniz otobüsleri ve vapurlar hemen yanı başında bulunuyor.

Evden çalışmak artık daha keyifli olacak

Pandemiyle birlikte hayatımıza giren yeni çalışma dinamikleri Ev-Ofis dönüşümünü hızlandırdı. TOPAZ Residence’da evden çalışmanın rahatlığını yaşamak isteyenler için, tüm gereksinimlere çözüm sunacak şekilde tasarlanmış Ev-Ofis seçenekleri mevcut. 1+1 ve küçük 2+1 A tipi evlerin olduğu C Blok, rezidans konseptinde Ev-Ofis kullanımına uygun olarak tasarlanacak. Bu bloktaki 2+1 A tipi evlerin küçük odalarında, opsiyonel olarak açılabilir sistem duvar uygulaması yapılabilecek.

TOPAZ Residence ayrıca, iç mekan hava, nem, ısı ve gün ışığı fiziksel koşullarına yönelik bir alt yapıyla tüm gün keyifle evde zaman geçirmeye uygun özelliklerle donatıldı. 2+1 dairelerde hem salondan hem de yatak odasından ulaşılan balkonlar ev ile sokak arasında bağlantı kurulurken, temiz havanın her daim evin içinde dolaşması hedeflendi. Lider markalarla tasarlanan mekanlar için tüm malzemeler itinayla seçildi.

İşin önde, evin arkada!

TOPAZ Residence’ın alt katında yer alacak 3.780 metrekare alan üzerine kurulu paylaşımlı ofis, etkileşime açık ve daha özgür çalışma olanağı sunan esnek bir mimari yaklaşımla planlandı. İstendiğinde mahremiyet istendiğinde çalışanların sosyal anlamda birbirlerinden beslenebilecekleri bir çalışma ortamı olarak hayal edilen bu alan, TOPAZ Residence sakinlerine ‘önde iş, arkada ev’ ayrıcalığı yaşatacak.

3S Kale Holding

Türkiye’nin önde gelen markalarından Kale Kilit’in bünyesindeki gayrimenkul stoklarının yeniden yapılandırılmasıyla 2011 yılında, 3S Kale Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım A.Ş. ve 3S Kale Yapı ve Ticaret A.Ş. ile 2014 yılında 3S Kale Enerji Üretim A.Ş. şirketleri kurulmuştur. Gayrimenkul ve enerji alanlarına öncelik vererek, kentsel dönüşüm ve jeotermal enerji gibi Türkiye için çok önemli dinamiklerden hareketle ülke ekonomisine katma değer sağlayan 3S Kale Holding, ilk gayrimenkul projesi olan 3S Firuze Konakları ile alanında büyük bir yeniliğe öncülük etmiştir. Çevreyi ve milli serveti korumayı, en iyi tasarım ve işçiliği kullanarak kaliteden ödün vermeden iş yapmayı her zaman misyon edinen 3S Kale Holding ve 3S Kale Gayrimenkul’un tamamladığı projeler arasında 136 konutluk Kale Özgür Evler, 1.463 konut ve 42 mağazasıyla Kale Kent, Fenerbahçe’de kentsel dönüşüm projeleri de bulunuyor.

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