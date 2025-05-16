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Memur ve memur olmak isteyenler dikkat: Değişiklikler yapıldı

Memur ve memur olmak isteyenler dikkat: Değişiklikler yapıldı

12:2516/05/2025, Cuma
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Bugün yayımlanan Resmi Gazete'de memuriyete ilişkin önemli değişiklikler yapıldı.

Anayasa Mahkemesinin 703 sayılı KHK'nın bazı hükümlerini iptal etmesi dolayısıyla memurların çalışma şartlarında ilişkin düzenlemeler içeren torba yasa Resmi Gazete'de yayımlandı.


35 YAŞ SINIRI GELDİ

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan bazı kanunlar ile 375 sayılı KHK'de değişiklik yapılmasına dair kanunla devlet memurları kanunundaki yapılan değişiklikle, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları tarafından mesleğe özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle yapılacak alımlarda da 35 yaş sınırı aranacak.


ÜYELER SEÇECEK

Uyuşmazlık Mahkemesi'nin kuruluş ve işleyişi hakkında kanundaki düzenlemeyle, Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı, Anayasa Mahkemesince kendi üyeleri arasından seçilecek.


Bakanlıklarda, özel önem ve öncelik taşıyan konularda bakana danışmanlık yapmak üzere bakan müşaviri atanabilecek. Bakan müşavirleri doğrudan bakana bağlı çalışacak ve bakanın görev süresiyle sınırlı olarak görev yapacak. Bakan müşavirleri gerektiğinde bakanın görev süresi dolmadan da görevden alınabilecek.


UZMAN VE UZMAN YARDIMCISI İSTİHDAM EDİLECEK

İlgili Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde öngörülmesi kaydıyla kurumların görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere merkez teşkilatlarında, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında, Yükseköğretim Kalite Kurulunda, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının merkez karargahlarında uzman ve uzman yardımcısı istihdam edilebilecek.


Yasada Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve Kamu İhale Kurumu gibi üst kurullarda görev yapacak üyelerin herhangi bir siyasi partinin yönetim ve denetim organlarında görev almamış veya bu görevlerinden ayrılmış olmalarına yönelik düzenleme de yer alıyor.

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