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Merkez Bankası rakamları açıkladı: Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı gün alışverişte rekor kırıldı

Merkez Bankası rakamları açıkladı: Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı gün alışverişte rekor kırıldı

20:3910/04/2025, الخميس
G: 10/04/2025, الخميس
AA
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CHP lideri Özel'in boykot çağrısı yaptığı hafta, alışverişte rekor kırıldı.
CHP lideri Özel'in boykot çağrısı yaptığı hafta, alışverişte rekor kırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı verilere göre, Ramazan Bayramı tatilinin denk geldiği 29 Mart - 4 Nisan tarihleri arasında kartla yapılan harcamalar toplamda 321 milyar liraya ulaştı. Özellikle CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı 2 Nisan günü, 70 milyar liralık harcamayla haftanın en fazla harcama yapılan günü olarak öne çıktı.

Merkez Bankası, söz konusu haftaya ilişkin Banka ve Kredi Kartı Sektörel Harcama İstatistiklerini yayımladı.

Bayram haftasında 321 milyar liralık kartlı harcama

Buna göre, geçen yıl Kurban Bayramı tatilini de kapsayan 15-21 Haziran'da gerçekleşen 214 milyar liralık kartlı harcamaya karşın, bu yıl 29 Mart-4 Nisan haftasındaki Ramazan Bayramı tatili döneminde 321 milyar liraya çıkan kartlı harcama yapıldı.

Son iki bayramla karşılaştırıldığında yüzde 50 fazla harcama yapıldı

İstatistikler, önceki dönemlerde tüketim harcamalarının bayram haftalarında genel olarak düştüğüne işaret ediyor. İstatistiklere göre, geçen yılın son bayram tatili olan 2024 Kurban Bayramı haftasındaki kartlı harcamalarda bir önceki haftaya göre yüzde 33'lük düşüş yaşanmıştı. Son açıklanan verilerde ise boykot çağrılarının yapıldığı 2 Nisan'ı da içeren Ramazan Bayramı tatili haftasında, bir önceki haftaya göre kartlı harcamalardaki düşüş yüzde 24 ile önceki bayram dönemine kıyasla pozitif gerçekleşti.

Son iki bayramdaki kartlı harcamalar karşılaştırıldığında bir önceki bayrama göre söz konusu haftada yüzde 50 oranında fazla harcama yapıldığı ortaya çıktı.

Özel'in boykot çağrısı yaptığı gün alışverişte rekor kırıldı

Bankalararası Kart Merkezinin (BKM) tüm bankalardan gelen verilerle oluşturduğu konsolide sonuçlarına göre ise boykot çağrılarının yapıldığı
2 Nisan, 70 milyar lirayla ilgili haftanın günlük en yüksek tutarda harcamanın yapıldığı günü olarak kayıtlara geçti.


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