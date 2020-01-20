Merkez Bankası'ndan önemli karar: Birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması kabul edildi

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Cumhurbaşkanlığından Berlin Zirvesi açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın katılacağı Berlin Zirvesi ile ilgili Cumhurbaşkanlığından açıklama yapıldı. Açıklamada, "Zirve'de Libya'da önümüzdeki dönemde barış ve istikrarın süratle tesisi amacıyla atılması gereken adımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması ve bu yönde somut kararlar alınması ön görülmektedir" denildi.