Ekonomi Merkez Bankasından önemli karar Birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması kabul edildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Merkez Bankası'ndan önemli karar: Birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması kabul edildi

Merkez Bankası'ndan önemli karar: Birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması kabul edildi

Merkez Bankasının 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.

Haber Merkezi AA
Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı.
Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu toplandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Olağanüstü Genel Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın başkanlığında toplandı.

İki gündem maddesi bulunan Genel Kurul'da, açılışın ardından toplantı başkanlığı oluşturuldu.

Daha sonra, Merkez Bankasının 2019 yılı dönem karından avans dağıtımı yapılmasına ve son yıl karından ayrılan hariç birikmiş ihtiyat akçesinin kara katılarak dağıtılmasına karar verilmesi hususları Genel Kurul'un onayına sunuldu.

  • Buna göre, Merkez Bankasının 2019 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak dağıtılması kabul edildi.

Merkez Bankasının, son yıl karından ayrılan hariç, birikmiş ihtiyat akçesinin tamamının kara katılarak dağıtılması kabul edildi.

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