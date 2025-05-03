İngiltere’nin en çok satan bisküvisi olan McVitie’s çikolatalı digestive, 100. yılına özel yürütülen kutlama kampanyasıyla sadece lezzetin değil, aynı zamanda kültür ve sanatın da sembolü hâline geldi.









Murat Ülker’den küresel vizyon: McVitie’s 100. yılını 100 milyon sterlinlik başarıyla kutlayacak Ekonomi

Yıllık 100 milyon sterlini aşan satış hacmine ulaşan ürün için dünyaca ünlü Fransız sanatçı Laurence Jenkell tarafından özel bir sanat eseri hazırlandı.

Renkli ve çarpıcı tasarımıyla dikkat çeken eser, Londra Piccadilly Meydanı’nda kısa süreliğine açılan McVitie’s pop-up mağazasında sergilenmeye başlıyor.

Sanatçının McVitie’s için özel olarak imzaladığı kitabı da Pladis yönetimine takdim edilecek. Eserin kalıcı sergileme yeri ise kampanya sonrası belirlenecek.

Pladis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker’in liderliğinde, Türkiye’den dünyaya açılan McVitie’s markası, 100. yıl kutlamalarında da küresel çapta güçlü bir vizyon ortaya koydu.





Ülker’in “mutlu et, mutlu ol” felsefesi doğrultusunda şekillenen marka stratejisi, sadece ürün başarısıyla değil, toplumsal ve kültürel etkiyle de örnek gösteriliyor.

100. yıl etkinlikleri uluslararası medyada da büyük yankı uyandırdı. BBC ve Daily Mail gibi prestijli yayın organlarında yer bulan kampanya, sosyal medyada da dikkat çekti. LinkedIn üzerinden paylaşılan ve “bisküvinin doğru yüzü hangisi?” sorusuyla başlayan esprili tartışmalar, kullanıcılar arasında yoğun etkileşim yarattı.

Pladis Türkiye ekibi, bu başarıda önemli bir rol üstlenirken, marka yöneticileri yaptıkları açıklamada şu sözlere yer verdi:

“McVitie’s’in bu tarihi başarısı, küresel bir ekip çalışmasının ve ortak vizyonun eseridir. Bu kıvanç hepimizin. Emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”