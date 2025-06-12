Rekabet Kurumu'nun onayının ardından n11'in Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli DMSF Holding 'e devri 11 Haziran itibarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin öncü e-ticaret platformlarından n11'in DMSF Holding'e devrine ilişkin satın alma süreci, 11 Haziran itibarıyla hisse devrinin gerçekleşmesiyle tamamlandı.

DMSF Holding, bu stratejik yatırımla Türkiye e-ticaret pazarında faaliyet göstermeye başlarken n11'in bugüne kadar oluşturduğu değer üzerine yeni fırsatlar inşa etmeyi hedefliyor. Şirketten yapılan açıklamada, bu iş birliğinin n11'in büyüme potansiyelini destekleyecek uzun soluklu bir yolculuk olarak görüldüğü belirtildi.

"Türkiye'nin e-ticaret sektörü hızla büyümeye devam ediyor"

DMSF Holding CEO'su Simon Schmid, konuya ilişkin açıklamasında, "Türkiye'nin e-ticaret sektörü, teknolojik dönüşüm ve değişen tüketici alışkanlıklarıyla birlikte hızla büyümeye devam ediyor. Pazardaki güçlü büyüme, tüketicilerin e-ticarete artan ilgisi ve sektördeki konsolidasyon beklentimizin yansıması olarak yaptığımız yatırım, sürekli büyüyen Türkiye e-ticaret pazarına inancımızı ve n11'in bu alandaki gücüne duyduğumuz güveni gösteriyor." dedi.

Geleceğin alışveriş ekosistemi için altyapı yatırımı vurgusu

Şirketin birikimine ve deneyimine güvenlerinin tam olduğunu belirten Schmid, n11 ile geleceğin alışveriş alışkanlıklarını oluşturacak ekosistem için gerekli altyapı yatırımlarını yapacaklarını vurguladı.







