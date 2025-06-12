Yüksek faiz borsayı da eritti

Küresel piyasalarda yüksek faiz üretim ve yatırımları sekteye uğratırken, borsa yatırımcısını da olumsuz etkiliyor. Düşük faiz politikasını benimseyen ülkelerde yatırımcı borsaya ilgi duyarken, yüksek faiz politikası uygulayan ülkelerde alternatif yatırım kanallarına yöneliyor. Yılbaşından bugüne kadar borsada en az kazandıran ülkelerde belirleyici unsurlar enflasyon, ekonomik güvensizlik ve yüksek faizli para politikaları olarak öne çıkıyor.

YATIRIMA GİDECEK PARA FAİZE AKTI

Borsa İstanbul’da işlem gören birçok işletme, yüksek faiz sebebiyle kârlarının neredeyse tamamını faize kaptırdı. Öz kaynakları gerileyen firmaların hisseleri borsada değer kaybetti. Özellikle Türkiye’de enflasyonu dizginlemek için uygulanan agresif faiz politikaları, borsadaki satış baskısını da artırdı. Borsa İstanbul’da yılın ilk 5 aylık diliminde döviz bazlı değer kaybı yüzde 11,85’i buldu. Dünyanın önde gelen 45 borsası arasında en kötü performansı gösteren Borsa İstanbul yatırımcı güvenini olumsuz etkiledi.

ÖNCELİĞİ BÜYÜME OLAN ÜLKELER KAZANDI

Verilere göre, yatırımcıların yılbaşından bu yana dolar bazlı en çok kazandığı ilk 5 borsa da Avrupa Birliği’nden çıktı. Bu ülkelerin ortak politikaları ise enflasyonla mücadelede sıkı sıkıya faiz artırmaktan kaçınarak ekonomik büyümeyi öncelik haline getirmeleri oldu. Sürdürülebilir faiz ortamı, şirket karlılıklarını artırırken borsalara da güçlü destek sağladı. Analistler, faiz oranlarının yatırımcı psikolojisi üzerindeki etkisi, sadece kur ve enflasyon değil, aynı zamanda hisse senedi piyasaları açısından da belirleyici olduğunun altını çizdi.

YATIRIM İŞTAHI KÖRELİYOR

Merkez bankalarının faiz politikaları ile borsa performansları arasında doğrudan bir ilişki olduğunu belirten uzmanlar, faizlerin gevşediği ülkelerde borsaların yükseldiğini, sıkı para politikalarının devam ettiği ülkelerde ise borsa getirilerinin zayıf kaldığına vurgu yapıyor. Yüksek faiz ortamları, özellikle gelişmekte olan ülkelerin borsaları üzerinde ciddi bir baskı oluştururken vatandaşlarını hisse senetleri yerine sabit getirili enstrümanlara yöneltiyor. Yatırımcının risk iştahı azalıyor ve borsalar zayıf kalıyor. Buna karşılık, faizlerin düşük olduğu ya da düşmesi beklenen ülkelerde ise sermaye hisse senetlerine yöneliyor ve borsalar yükseliyor.

BANKALARDAN İNDİRİM SİNYALİ

Haziranın ilk haftasında TL bazında yüzde 5,71 değer kazanan Borsa İstanbul bankacılık endeksi, son 1 aylık periyotta ise yüzde 17,54 artış gösterdi. Uzmanlar, Merkez Bankası'nın faiz indirimi olasılığını fiyatlanmaya başlandığını vurguladı. Kamu bankaları öncülüğünde gelen alımların, beklentilerin fiyatlanmasında belirleyici olduğu kaydedildi.







