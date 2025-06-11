Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Türkiye Ekonomisi
Gaziantep'te 150 bin kişiye istihdam sağlayacak BÜSEM'in yapımı sürüyor

Gaziantep'te 150 bin kişiye istihdam sağlayacak BÜSEM'in yapımı sürüyor

19:5411/06/2025, Çarşamba
G: 11/06/2025, Çarşamba
AA
Yeni Şafak
Sonraki haber
Gaziantep'te 150 bin kişiye istihdam sağlayacak BÜSEM'in yapımı sürüyor
Gaziantep'te 150 bin kişiye istihdam sağlayacak BÜSEM'in yapımı sürüyor

Gaziantep'te 150 bin kişiye istihdam sağlaması planlanan Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi'nin (BÜSEM) yapımı devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, birçok sektörü tek çatı altında toplaması planlanan ve 2 milyon 517 bin metrekarelik alana inşa edilen olan BÜSEM'in inşası sürüyor.


Nakliyatçılar, gıda depolama firmaları, ayakkabıcılar, fıstıkçılar, motorlu taşıyıcılar, galericiler, baharat imalatçıları, makineciler, tır alım-satım siteleri, hurdacılar, geri dönüşümcüler ve briketçilerin yer alacağı merkezde her meslek grubu için ayrı alanlar hazırlandı.


Merkeze ulaşımı kolaylaştırmak için 40 kilometrenin üzerinde yeni yol açılırken BÜSEM köprülü kavşağının yapımına da başlandı.

#Büyükşehir belediyesi
#Büyükşehir Sanayi ve Endüstri Merkezi
#Gaziantep
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne kadar sürecek? İşte 2025 karne günü ve yaz tatili başlangıcı ve bitişi