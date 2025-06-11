Kozmetikte geleceği tasarla: Genç yetenekler Kozmetek’te yarışıyor

“Formülü Geliştir, Evreni Değiştir” mottosuyla yola çıkan ve Agarta tarafından düzenlenen Kozmetek – Kozmetik Teknolojileri Yarışması, kozmetik sektöründe inovasyonu teşvik eden, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler geliştirebilecek genç yetenekleri bir araya getiren bir platformdur.

Doğal, vegan ve çevre dostu kozmetik ürünleri, yaratıcı fikirler ve dijital pazarlama stratejilerini buluşturan yarışma, genç girişimcilerin ve geleceğin sektör liderlerinin yetişmesini amaçlamaktadır. Başvurular 15 Haziran 2025 tarihine kadar devam edecek.

Ekim ayında Ankara’da düzenlenecek büyük finalde, seçilen projeler jüri karşısına çıkacak ve sektörün önde gelen isimleriyle buluşacak.

Yarışma, kozmetik sektörünün dönüşümüne katkı sağlayacak fikirlerin desteklenmesini, yenilikçi dijital pazarlama uygulamalarının yaygınlaştırılmasını ve sürdürülebilirlik odağında yeni çözümler üretilmesini amaçlıyor.

Sistem üzerinden ön değerlendirme süreci tamamlanarak öğrencilere bildirilmiştir. Şimdi proje sunumu hazırlama ve yükleme sürecine geçilmiştir.

Gençlerin yaratıcı fikirlerini hem üretim hem de pazarlama alanında inovasyona dönüştürme fırsatı sunan bu yarışma, ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğunda kozmetik teknolojilerine yön vermek isteyen gençleri teşvik etmeyi, geleceğin profesyonellerinin, girişimcilerinin ve nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlaması amacıyla düzenlenmektedir.

Kozmetik inovasyon yarışması: Doğallığın geleceğini tasarla

Bu Yarışma, kozmetik ürünlerin formülasyonlarından üretim süreçlerine, ambalaj tasarımından sürdürülebilir malzeme kullanımına kadar geniş bir çerçevede yenilikçi fikirlerin ortaya çıkmasını amaçlamaktadır. Kozmetik ürünlerde alternatif formülasyonlar, sürdürülebilir ambalaj çözümleri ve çevre dostu üretim yöntemleri geliştirmek bu yarışmanın temel odak alanlarıdır. Bunun yanında, üretim süreçlerinde enerji verimliliği, atık yönetimi, dijitalleşme ve otomasyon gibi modern teknolojilerin kullanılması hedeflenmektedir.

Katılımcılar, ürün geliştirme süreçlerinde doğa dostu içerikler, sürdürülebilir malzemeler, çevreye, doğaya ve hayvanlara zarar vermeyen üretim teknikleri kullanarak projeler oluşturacaklardır. Ayrıca, kozmetik üretim süreçlerinde verimliliği artıran, çevresel sorumluluğu gözeten ve maliyet etkin çözümler sunan yenilikçi proses teknolojileri de yarışmanın önemli bir parçasıdır.

Kozmetik alanında formülasyondan ambalaj tasarımına kadar pek çok farklı süreci kapsamaktadır.

Dijital pazarlama yarışması: Veriden ilham alan yaratıcılık

Bu yarışma, dijital pazarlama ve e-ticaret alanlarında yenilikçi stratejiler geliştiren katılımcıları desteklemek, veriye dayalı karar verme becerilerini güçlendirmek ve bu alandaki nitelikli insan kaynağının yetişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

Katılımcılardan, dijital pazarlamanın temel unsurlarından biri olan veri analitiğini kullanarak çevrimiçi pazar yerlerinde satışları artırmaya yönelik yaratıcı çözümler geliştirmeleri beklenmektedir.

Yarışma kapsamında, dijital reklamcılık, hazır reklam platformlarının etkin kullanımı, sosyal medya stratejileri, içerik pazarlaması, SEO, mobil ticaret stratejileri ve kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimleri gibi kritik alanlarda yenilikçi uygulamalar geliştirilmesi beklenmektedir.

Katılımcılardan, tüketici davranışlarını analiz ederek müşteri memnuniyetini artıracak, kullanıcı sadakati oluşturacak ve sürekli değişen trendleri takip ederek rekabet avantajı sağlayacak stratejiler geliştirmeleri beklenir. Ayrıca, veriyi doğru analiz etme, elde edilen sonuçları stratejik kararlara dönüştürme ve dijital pazarlama kampanyalarını optimize etme yetkinliklerini geliştirmeleri hedeflenmektedir.

Yazılım tabanlı proje önerilerinde açık kaynak kod (AKK) çözümleri kullanılması veya projelerin açık kaynak koda dönüştürülebilecek şekilde tasarlanması gerekmektedir.

Bu süreçte katılımcılar, dijital dünyada etkili stratejiler geliştirme fırsatı yakalarken aynı zamanda müşteri deneyimini iyileştirme ve e-ticaretin dinamik yapısını anlama konusunda da değerli kazanımlar elde edeceklerdir.

Dijitalleşen dünyada kozmetik ürünlerin rekabetçi bir şekilde tanıtılmasını hedefleyen bu yarışma, pazarlama ve e-ticaret alanında yenilikçi çözümler üretecek genç profesyonelleri sahneye davet ediyor.

Kimler katılabilir?

Kozmetek, Ankara, Aksaray, Kırıkkale ve Kırşehir illerindeki üniversitelerin Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans öğrencileri ile 2023 yılı ve sonrası mezun olan gençler başvurabilecektir. Katılımcılar bireysel başvurabilecekleri gibi, 2 ila 3 kişilik takımlar halinde de yarışmaya katılım sağlayabilirler.