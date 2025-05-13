Nissan fabrikaları kapanıyor mu? Japon otomotiv devi yolun sonuna geldi

Ekonomik sıkıntı içinde olan ve Honda'nın birleşmekten vazgeçtiği Nissan bazı fabrikalarında faaliyetlerini durduracak. Otomotiv endüstrisinde kendini yenilemeyen ve eski kalanlar elenmeye başladı. Elektrikli otomobil teknolojisi, Çin'in agresif otomotiv sektörü teşvikleri ve yenilikleri sektörde dengeleri değiştirdi. Nikkei'nin haberine göre Nissan Motor, Japonya'daki bazı fabrikalarında faaliyetlerini durdurarak iş modelini yeniden yapılandırmayı planlıyor.