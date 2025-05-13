Nissan fabrikaları kapanıyor mu? Japon otomotiv devi yolun sonuna geldi

Japon otomotiv devi Nissan, ekonomik darboğazın etkisiyle radikal adımlar atmaya hazırlanıyor. Elektrikli araç devrimi, Çinli üreticilerin agresif yükselişi ve küresel talep daralmasıyla sarsılan şirket, Japonya’daki bazı fabrikalarında üretimi durdurmayı planlıyor. Honda’nın birleşme teklifinden vazgeçmesiyle yalnız kalan Nissan, aşırı üretimi azaltmak ve yeniden yapılanmak için fabrikalarını kapatma seçeneğini de değerlendiriyor. Nikkei’nin haberine göre bu kararlar henüz netleşmedi ancak şirketin yüzleştiği zorluklar, otomotiv sektöründe ayakta kalmanın her geçen gün daha da zorlaştığını ortaya koyuyor.
Ekonomik sıkıntı içinde olan ve Honda'nın birleşmekten vazgeçtiği Nissan bazı fabrikalarında faaliyetlerini durduracak. Otomotiv endüstrisinde kendini yenilemeyen ve eski kalanlar elenmeye başladı. Elektrikli otomobil teknolojisi, Çin'in agresif otomotiv sektörü teşvikleri ve yenilikleri sektörde dengeleri değiştirdi. Nikkei'nin haberine göre Nissan Motor, Japonya'daki bazı fabrikalarında faaliyetlerini durdurarak iş modelini yeniden yapılandırmayı planlıyor.
Japon medya kuruluşu, sadece işlerin askıya alınması veya fabrikaların tamamen kapatılması konusunda kesin kararın henüz alınmadığını belirtti.
Bu hamle zor bir dönem yaşayan otomobil üreticisinin aşırı üretimini ortadan kaldırmayı amaçlıyor.
Medyada yer alan haberlere göre şirket daha önce 20.000 çalışan çıkaracağını açıklamıştı.