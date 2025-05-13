Amerika Birleşik Devletleri’nde nisan ayında yeni araçların ortalama satış fiyatları dikkat çekici biçimde arttı. Eski Başkan Donald Trump döneminde getirilen yüzde 25’lik otomobil tarifelerinin etkisiyle fiyatlar, mart ayına kıyasla yüzde 2,5 oranında yükseldi.





Bu yükseliş, son on yılda pandeminin başlangıcındaki 2,7’lik artıştan sonra kaydedilen en büyük fiyat artışı olarak öne çıktı.





Cox Automotive'e bağlı Kelley Blue Book’un verilerine göre, indirim ve promosyonlar sonrası tüketicilerin araç başına ödediği ortalama meblağ, nisan ayında belirgin bir artış yaşadı.





En keskin yükseliş





Normal şartlarda bu dönemde fiyat artışları ortalama yüzde 1,1 civarında seyrederken, bu yılki artış yüzde 2,5’e ulaştı. 2020’de COVID-19 pandemisinin etkisiyle yaşanan yüzde 2,7’lik sıçramadan sonra bu en keskin yükseliş oldu.





Otomobil üreticileri ise, uygulanan gümrük tarifelerine karşı çeşitli önlemler almaya çalışıyor. Hyundai, Ford ve Jeep markalarının üreticisi Stellantis gibi büyük otomotiv firmaları, fiyatları artırmak yerine cazip kampanyalarla tüketicilerin ilgisini canlı tutmaya yönelmiş durumda.





Ancak buna rağmen birçok tüketici, fiyatların daha da yükseleceği beklentisiyle araç alımında acele etmeye başladı.











