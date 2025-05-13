Elektrikli otomobillerin fiyatları artacak mı? ABD’de teşvikler kalkıyor

ABD’de elektrikli otomobillere yönelik sağlanan vergi indirimleri tehlikede. Cumhuriyetçi üyelerin sunduğu yeni yasa teklifi, elektrikli araçlara uygulanan 7.500 dolarlık yeni araç ve 4.000 dolarlık ikinci el araç vergi kredilerinin yıl sonunda kaldırılmasını öngörüyor. Öneri yasalaşırsa, teşviklerin sona ermesi elektrikli araç alımlarını zorlaştırabilir, bu da fiyatlara doğrudan yansıyabilir. Kararın Çin’e avantaj sağlayabileceği ve ABD’deki istihdam ile üretimi sekteye uğratabileceği uyarıları yapılıyor.





Teşvikler kalkarsa fiyatlar artabilir





Elektrikli otomobillerde fiyatları dengeleyen en büyük etkenlerden biri olan vergi indirimlerinin son bulması, araç maliyetlerini doğrudan artırabilir. 7.500 dolarlık yeni araç kredisi ile 4.000 dolarlık ikinci el araç desteği, 31 Aralık itibarıyla sona erebilir. Ancak teklife göre henüz 200.000 elektrikli araç satışı gerçekleştirmemiş markalar için yeni araç kredisi 1 yıl daha uygulanabilecek.









Çin'e stratejik üstünlük uyarısı





Elektrikli araç sektöründe Çin ile sıkı bir rekabet içinde olan ABD’de teşviklerin sona ermesi sadece tüketiciyi değil, üretici tarafı da etkileyecek. Elektrikli Sürücü Taşımacılığı Derneği Başkanı Genevieve Cullen, bu hamlenin ABD'nin enerji inovasyonu alanındaki liderliğini terk etmesi anlamına geleceğini savundu. Cullen, düzenlemenin Çin gibi ülkeler için ciddi bir pazar avantajı doğurabileceğini ve bunun ABD sanayisini tehdit edeceğini belirtti.





Milyarlarca dolar tehlikede





ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre, yalnızca 2024 yılında elektrikli otomobil alımları için tüketicilere 2 milyar dolardan fazla vergi iadesi sağlandı. Bu desteklerin kaldırılması, hem sektörün büyüme hızını yavaşlatabilir hem de tüketici talebini aşağı çekebilir.















