Öncelik yeni evlinin: Kiralık sosyal konutlarla piyasa dengelenecek

Konut kiralarındaki artışı dengelemek ve dar gelirli vatandaşların barınma sorununa çözüm üretmek amacıyla devlet yeni bir adım atıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2026 yılında İstanbul’da kiralık sosyal konut projesi başlatılacak. Proje kapsamında Anadolu ve Avrupa yakasında inşa edilecek uygun fiyatlı kiralık konutlarla hem kentsel dönüşüme destek verilecek hem de piyasalardaki fahiş artışların önüne geçilecek. Kiralık evler, 2025'in sonunda ya da 2026’nın başında hayata geçirilmesi planlanan yeni sosyal konut projesi kapsamında olacak. Örneğin 1.000 konutluk bir projede yaklaşık 200 daire uygun fiyatla kiraya verilecek.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Proje ile dar gelirli vatandaşlara destek sağlanırken, belirli gruplar da öncelikli hak sahibi olacak. Yeni evlenen çiftler, engelli bireyler ve kamu çalışanları, sosyal kiralık konutlardan öncelikli olarak yararlanabilecek. Böylece hem sosyal devlet anlayışıyla barınma hakkı güçlendirilecek hem de evlilik ve çocuk sahibi olma gibi sosyal hedefler desteklenecek.

KURA İLE BELİRLENECEK

TOKİ’nin kiralık sosyal konutları için başvurular kura usulüyle değerlendirilecek. Detaylı başvuru kriterleri ve kiralama bedelleri ilerleyen süreçte açıklanacak. Uygun fiyatlı konutlar, rayiç bedellerin oldukça altında tutarlarda kiraya verilecek. İlk etapta İstanbul’da uygulanacak olan proje, konut krizinin yoğun hissedildiği Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerde de devreye alınacak. TOKİ’nin sosyal konut üretiminde kiralık modele daha fazla pay ayırması bekleniyor. Deprem evlerinin tamamının 2025 sonunda teslim edilmesinin ardından daha fazla kaynak kiralık sosyal konut projelerine aktarılacak.







