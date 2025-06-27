Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Öncelik yeni evlinin: Kiralık sosyal konutlarla piyasa dengelenecek

Öncelik yeni evlinin: Kiralık sosyal konutlarla piyasa dengelenecek

Merve Safa Akıntürk
04:0027/06/2025, Cuma
G: 27/06/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Arşiv.
Arşiv.

TOKİ, İstanbul’da kiralık sosyal konut projesini 2026’da başlatacak. Proje daha sonra Ankara, İzmir ve Antalya'da da devreye alınacak. Yeni evlenen çiftler, engelli bireyler ve kamu çalışanları, sosyal kiralık konutlardan öncelikli olarak yararlanabilecek. Vatandaşlar uygun fiyatlı evlere kurayla yerleşecek.

Konut kiralarındaki artışı dengelemek ve dar gelirli vatandaşların barınma sorununa çözüm üretmek amacıyla devlet yeni bir adım atıyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından 2026 yılında İstanbul’da kiralık sosyal konut projesi başlatılacak. Proje kapsamında Anadolu ve Avrupa yakasında inşa edilecek uygun fiyatlı kiralık konutlarla hem kentsel dönüşüme destek verilecek hem de piyasalardaki fahiş artışların önüne geçilecek. Kiralık evler, 2025'in sonunda ya da 2026’nın başında hayata geçirilmesi planlanan yeni sosyal konut projesi kapsamında olacak. Örneğin 1.000 konutluk bir projede yaklaşık 200 daire uygun fiyatla kiraya verilecek.

KİMLER YARARLANABİLİR?

Proje ile dar gelirli vatandaşlara destek sağlanırken, belirli gruplar da öncelikli hak sahibi olacak. Yeni evlenen çiftler, engelli bireyler ve kamu çalışanları, sosyal kiralık konutlardan öncelikli olarak yararlanabilecek. Böylece hem sosyal devlet anlayışıyla barınma hakkı güçlendirilecek hem de evlilik ve çocuk sahibi olma gibi sosyal hedefler desteklenecek.

KURA İLE BELİRLENECEK

TOKİ’nin kiralık sosyal konutları için başvurular kura usulüyle değerlendirilecek. Detaylı başvuru kriterleri ve kiralama bedelleri ilerleyen süreçte açıklanacak. Uygun fiyatlı konutlar, rayiç bedellerin oldukça altında tutarlarda kiraya verilecek. İlk etapta İstanbul’da uygulanacak olan proje, konut krizinin yoğun hissedildiği Ankara, İzmir ve Antalya gibi büyük şehirlerde de devreye alınacak. TOKİ’nin sosyal konut üretiminde kiralık modele daha fazla pay ayırması bekleniyor. Deprem evlerinin tamamının 2025 sonunda teslim edilmesinin ardından daha fazla kaynak kiralık sosyal konut projelerine aktarılacak.



#Sosyal Konut
#Kira
#Toplum
#TOKİ
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dünyanın en ucuz şehirleri 2025 listesi açıklandı: Türkiye'den hangi şehir listede?