Ekonomi Perakendede verimlilik doğru teknolojiyle olur
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Perakendede verimlilik doğru teknolojiyle olur

Zincir Mağazalar Derneği tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Perakende Teknolojileri Konferansı dün yapıldı. Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, doğru teknoloji kullanımı ve yatırımlarla perakendede verimliliğin sağlanabileceğini söyledi.

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Mehmet Ali Parto Yeni Şafak
Perakendede verimlilik doğru teknolojiyle olur
Perakendede verimlilik doğru teknolojiyle olur.

Zincir Mağazalar Derneği tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenen Perakende Teknolojileri Konferansı dün yapıldı. Zincir Mağazalar Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, doğru teknoloji kullanımı ve yatırımlarla perakendede verimliliğin sağlanabileceğini söyledi. İstihdamdaki önemli rollerinden de bahseden Tınastepe, “Bizim en önemli kaynağımız çalışanlarımız. Pandemi döneminde üyelerimiz istihdamlarını 60 bin kişi artırdılar. Bu, ülkemiz için çok önemli bir rakam. Özellikle genç ve kadın istihdamında sektörün potansiyeli ve kariyer fırsatlarının önü oldukça açık” şeklinde konuştu.

ALIŞVERİŞ İÇİN ARAŞTIRMA

Corpera Danışmanlık Yönetici Ortağı Dr. Ceyhun Emre Doğru da ‘Teknolojinin Tüketici Trendlerindeki Rolü’ araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Geleceğe sosyal medya, metaverse ve mikro lojistiğin damga vuracağını belirten Doğru, “Tüketicilerin yüzde 40’ı önümüzdeki 12 ay içinde sosyal medyada ürün araştırması yapacağını, yüzde 24,2’si ürün satın alacağını, yüzde 22,2’si satıcılarla iletişime geçeceğini söylüyor. Mobil alışveriş çok kanallı alışverişin vazgeçilmezi haline geliyor” dedi.

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