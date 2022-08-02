Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor: Sıra akaryakıt fiyatlarında
Petrol ve dolar kurundaki hareketlilik beraberinde akaryakıt indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Motorin ve benzin fiyatlarına peş peşe uygulanan indirimin ardından LPG fiyatlarına zam yapılmıştı. Brent petrol piyasalarında gözlemlenen düşüsün ardından LPG, motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.
Akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim haberleri, brent petrol piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri ile birlikte gündeme geliyor. 26 Temmuz günü motorin fiyatlarına 92 kuruş indirim yapılırken 27 Temmuz itibariyle ise benzin fiyatlarına 50 kuruşluk indirim uygulandı. Peş peşe uygulanan akaryakıt indiriminin ardından LPG fiyatlarına 30 kuruş zam geldi. Brent petrol fiyatı 100 doların altına kadar gerilerken "LPG, motorin ve benzin fiyatlarına indirim beklentisi oluştu.
Petrol fiyatları geriledi
Cuma günü 110,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 103,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 103,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,58 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, Çin ve Japonya'nın temmuz ayına ilişkin zayıf imalat verilerinin talep görünümü üzerinde baskı oluşturması etkili oldu.
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Brent petrol piyasasında gözlemlenen düşüşün ardından LPG, motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.
AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ SON DEĞİŞİKİKLER
- 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam geldi.
- 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü itibarı ile benzinde 50 kuruş bir indirim yapıldı.
- 26 Temmuz Salı günü geçerli olmak üzere 92 kuruş kuruş indirim geldi.