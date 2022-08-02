Ekonomi Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor Sıra akaryakıt fiyatlarında
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor: Sıra akaryakıt fiyatlarında

Petrol ve dolar kurundaki hareketlilik beraberinde akaryakıt indirim ve zam haberlerini beraberinde getiriyor. Motorin ve benzin fiyatlarına peş peşe uygulanan indirimin ardından LPG fiyatlarına zam yapılmıştı. Brent petrol piyasalarında gözlemlenen düşüsün ardından LPG, motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

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Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor: Sıra akaryakıt fiyatlarında
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Akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim haberleri, brent petrol piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri ile birlikte gündeme geliyor. 26 Temmuz günü motorin fiyatlarına 92 kuruş indirim yapılırken 27 Temmuz itibariyle ise benzin fiyatlarına 50 kuruşluk indirim uygulandı. Peş peşe uygulanan akaryakıt indiriminin ardından LPG fiyatlarına 30 kuruş zam geldi. Brent petrol fiyatı 100 doların altına kadar gerilerken "LPG, motorin ve benzin fiyatlarına indirim beklentisi oluştu.

Petrol fiyatları geriledi

Cuma günü 110,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 103,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 103,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,58 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, Çin ve Japonya'nın temmuz ayına ilişkin zayıf imalat verilerinin talep görünümü üzerinde baskı oluşturması etkili oldu.

Brent petrol piyasasında gözlemlenen düşüşün ardından LPG, motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ SON DEĞİŞİKİKLER

- 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam geldi.

- 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü itibarı ile benzinde 50 kuruş bir indirim yapıldı.

- 26 Temmuz Salı günü geçerli olmak üzere 92 kuruş kuruş indirim geldi.

İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 22,24 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,47 TL

İstanbul'da LPG litre fiyatı 11,35 TL

Araç sahiplerini sevindiren haber: Benzine indirim geliyor
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Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tüm zamanların zirvesine çıkan ve Türkiye’de benzin ile motorin fiyatlarını doğrudan etkileyen petrol piyasasında hareketli bir gün yaşandı.
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Geçtiğimiz haftalarda yüzde 10’a yakın sert düşerek halihazırda bir süredir baskı altına giren petrol fiyatları dün de yüzde 5’e yakın değer kaybetti.
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Brent petrol 100 doların altına çekilirken, ham petrol fiyatları ise en son 11 Nisan 2022’de gördüğü 94 dolarlık seviyesine geri döndü.
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Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
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Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor.
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Döviz kurundaki dalgalanmalar ve brent petroldeki fiyat değişkenliği akaryakıt fiyatlarını direkt olarak etkiliyor. Brent petrolün yüzde 5'e yakın değer kaybederek 100 doların altına inmesi Türkiye'de de akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu.
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Uluslararası piyasalardaki gelişmelerin yanında dolarTL kurunun yüksek kalması ile 30 TL'ye kadar çıkan motorin fiyatına, iki haftada 5,44 TL indirim yapılmıştı.
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25 liranın altına gerileyen motorin son yapılan 84 kuruşluk zam ile yeniden 25 liranın üzerine yükseldi.
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Benzin grubunda ise 96 kuruş yapılması planlanan artış iptal edilmişti.
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Ancak sektörden alınan bilgiye göre, perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,55 TL civarında fiyat indirimine gidilecek.
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Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
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Araç sahiplerini sevindiren haber: Benzine indirim geliyor
Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Alınan bilgilere göre perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine indirim bekleniyor.

Petrol fiyatlarında büyük düşüş: Benzin ve motorinde yeni indirimin kapısı aralandı
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Petrol fiyatları, küresel resesyon beklentilerinin talebe zarar vereceğine yönelik endişelerle düşüş gösterdi.<br><br>Brent petrolün varili saat 22.00 itibarıyla yüzde 9,7 azalışla 102,52 dolardan işlem gördü.
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Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili de yüzde 8,55 düşüşle 99,16 dolardan alıcı buldu. Batı Teksas türü ham petrolün varili 11 Mayıs'tan bu yana ilk kez 100 doların altına geriledi.
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Petrol fiyatlarındaki düşüşte, başta ABD olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler etkili olmayı sürdürdü.
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Petrol fiyatlarındaki büyük düşüş sonrası iç piyasadaki akaryakıt ürünleri için de indirim beklentisi oluştu.
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Brent petrolün varil fiyatının 104 dolar seviyesinde olduğu Mayıs ayının ilk haftasında benzinin litre fiyatı 20 lira 35 kuruş, motorinin litre fiyatı ise 22 lira 04 kuruştan satılıyordu.
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Bugün itibariyle ise benzinin litre fiyatı ortalamada 25 lira 17 kuruş, motorin 26 lira 65 kuruştan satılıyor.
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Her iki tablo karşılaştırıldığında ise ortaya benzinde neredeyse 5 lira, motorinde ise 4 liraya yakın bir fiyat farkı çıkıyor. Bu da petrol fiyatlarındaki düşüş sonrası indirim beklentisini güçlendiriyor.
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Benzin fiyatlarına 2 gece üst üste indirim yapılırken 2 Temmuz günü benzine 2 lira 13 kuruş ve LPG'ye ise 1 lira 75 kuruş indirim uygulanmıştı.
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28 Haziran gece yarısı itibariyle uygulanan 2,5 liralık motorin indirimin ardından 29 Haziran gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere 84 kuruş daha indirim geldi. Yeni indirimin fiyatlara yansımasıyla birlikte iki günde yapılan toplam indirim 3 lira 34 kuruş oldu.
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Petrol fiyatlarında son gelişmeler bu yönde iken Francesco Martoccia ve Ed Morse öncülüğündeki Citi analistleri bugün paylaştıkları bir notta OPEC+ üreticilerinin müdahale etmediği bir resesyon senaryosunda petrolün varil fiyatının bu sene 65 dolara, 2023 sonunda da 45 dolara gerileyeceği tahmininde bulundu.
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Bu sene Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesiyle petrol fiyatlarının yükselişi, Merkez Bankalarının faiz artışları ve artan resesyon riski nedeniyle bankalar tahminlerini revize ediyor.
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Citi ekonomistleri ABD'de resesyon beklemiyor. Analistler \"Tarih, ancak en kötü küresel resesyonlarda petrol talebinin olumsuz etkilendiğini gösteriyor. Ancak fiyatlar tüm resesyon dönemlerinde düşüyor\" ifadesini kullandı.
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Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, geçen hafta Başkan Joe Biden'in yorumlarına paralel olarak rekor yakıt fiyatlarını dengelemek isteyen Suudi Arabistan'ı petrol üretimini artırmaya çağırdı.
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Johnson Pazartesi günü Avam Kamarası'na verdiği demeçte, \"Suudilerin daha fazla petrol üretmeleri gerekiyor - hiç şüphe yok. Ne kadar daha fazlasını pompalayabileceği konusunda bazı sorular olabilir\" dedi.
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Geçen hafta Biden, OPEC+ ittifakına liderlik eden Suudi Arabistan'a bu ay geziye hazırlanırken Basra Körfezi'ndeki önemli üreticilerin üretimi artırmasını umduğunu söyledi.
Petrol fiyatlarında büyük düşüş: Benzin ve motorinde yeni indirimin kapısı aralandı
Petrol fiyatları, küresel resesyon beklentilerinin talebe zarar vereceğine yönelik endişelerle hızla düşüşe geçti. Brent petrol yüzde 9,7 azalışla 102,52 dolara kadar inerken yeni güne ise 104 dolar seviyesinde başladı. Petroldeki düşüş sonrası gözler ise iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Yaşanan düşüş sonrası benzin ve motorine yeni bir indirimin gelmesi bekleniyor. İşte indirim halinde olası rakamlar..
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