Petrol fiyatlarında düşüş sürüyor: Sıra akaryakıt fiyatlarında

Akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim haberleri, brent petrol piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri ile birlikte gündeme geliyor. 26 Temmuz günü motorin fiyatlarına 92 kuruş indirim yapılırken 27 Temmuz itibariyle ise benzin fiyatlarına 50 kuruşluk indirim uygulandı. Peş peşe uygulanan akaryakıt indiriminin ardından LPG fiyatlarına 30 kuruş zam geldi. Brent petrol fiyatı 100 doların altına kadar gerilerken "LPG, motorin ve benzin fiyatlarına indirim beklentisi oluştu.

Petrol fiyatları geriledi

Cuma günü 110,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 103,97 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 103,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 97,58 dolardan alıcı buldu. Fiyatlardaki düşüşte, Çin ve Japonya'nın temmuz ayına ilişkin zayıf imalat verilerinin talep görünümü üzerinde baskı oluşturması etkili oldu.

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Brent petrol piyasasında gözlemlenen düşüşün ardından LPG, motorin ve benzin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

AKARYAKIT FİYATLARINDAKİ SON DEĞİŞİKİKLER

- 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam geldi.

- 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü itibarı ile benzinde 50 kuruş bir indirim yapıldı.

- 26 Temmuz Salı günü geçerli olmak üzere 92 kuruş kuruş indirim geldi.

İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 22,24 TL

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,47 TL

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İstanbul'da LPG litre fiyatı 11,35 TL

FOTOĞRAF 12 Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle tüm zamanların zirvesine çıkan ve Türkiye’de benzin ile motorin fiyatlarını doğrudan etkileyen petrol piyasasında hareketli bir gün yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda yüzde 10’a yakın sert düşerek halihazırda bir süredir baskı altına giren petrol fiyatları dün de yüzde 5’e yakın değer kaybetti. Brent petrol 100 doların altına çekilirken, ham petrol fiyatları ise en son 11 Nisan 2022’de gördüğü 94 dolarlık seviyesine geri döndü. Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı olan Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Küresel piyasalarda resesyon riski talebi düşürürken arz daralması endişeleri de fiyatlarda etkili oluyor. Döviz kurundaki dalgalanmalar ve brent petroldeki fiyat değişkenliği akaryakıt fiyatlarını direkt olarak etkiliyor. Brent petrolün yüzde 5'e yakın değer kaybederek 100 doların altına inmesi Türkiye'de de akaryakıtta indirim beklentisi oluşturdu. Uluslararası piyasalardaki gelişmelerin yanında dolarTL kurunun yüksek kalması ile 30 TL'ye kadar çıkan motorin fiyatına, iki haftada 5,44 TL indirim yapılmıştı. 25 liranın altına gerileyen motorin son yapılan 84 kuruşluk zam ile yeniden 25 liranın üzerine yükseldi. Benzin grubunda ise 96 kuruş yapılması planlanan artış iptal edilmişti. Ancak sektörden alınan bilgiye göre, perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,55 TL civarında fiyat indirimine gidilecek. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor. Araç sahiplerini sevindiren haber: Benzine indirim geliyor Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Alınan bilgilere göre perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine indirim bekleniyor. BiP'te paylaş

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