Pandemi sonrasında yoğunlaşan tedarik krizi ve artan lojistik rekabeti firmaların yurt dışı depo yatırım planlarını etkiledi. Türk ev ve mutfak eşyaları sektörü oyuncusu Qlux IDEAS yeni dönemde Avrupa, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere yakın pazarlarda derinleşerek pazar payını artırmayı hedefliyor. Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Kurucu Başkanı ve Qlux IDEAS Genel Müdürü Burak Önder, 2024’te Avrupa ve Kuzey Afrika’da iki dağıtım deposu açmayı planladıklarını duyurdu. Korumacılığın dünyada arttığını ve lojistik fiyatlarından dolayı yakın pazarların daha önemli olacağına işaret eden Önder, “Türkiye'nin 2024 ihracatında Avrupa'nın, Orta Asya'nın, Orta Doğu'nun ve Kuzey Afrika'nın daha belirleyici olacağını düşünüyorum" dedi. Önder, "Qlux IDEAS olarak ihracatla büyüyoruz. Latin Amerika’dan Asya’ya, Avrupa’dan Afrika’ya 80'e yakın ülkeye ürünlerimizi satıyoruz" şeklinde konuştu.