Ramazan öncesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 837,3 milyon lira kaynak aktarıldı

“Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Türkiye genelindeki SYDV'lerimiz aracılığıyla yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 837,3 milyon TL tutarında kaynak aktardık”