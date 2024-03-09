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Ekonomi

Ramazan öncesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 837,3 milyon lira kaynak aktarıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi aileler için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplamda 837,3 milyon TL tutarında kaynak aktarıldığını bildirdi.

11:09 - 9/03/2024 Cumartesi
Güncelleme: 11:30 - 9/03/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 837,3 milyon TL tutarında kaynak aktardıklarını açıkladı.


Bakan Göktaş, yardımlaşmanın, birlik ve beraberliğin arttığı Ramazan ayında, ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olacaklarını bildirerek, aktarılan kaynağın etkin ve hızlı şekilde sahiplerine ulaştırılacağının altını çizdi.


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynağın ihtiyaç sahipleri hanelere ulaştırılması için ekiplerin titiz bir çalışma yürüttüğünü ifade eden Bakan Göktaş,
“Ramazan ayı ve Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin temel gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için Türkiye genelindeki SYDV'lerimiz aracılığıyla yardımlarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda Ramazan ayı öncesinde ihtiyaç sahibi hanelerin başta gıda olmak üzere temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) toplam 837,3 milyon TL tutarında kaynak aktardık”
dedi.



#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Mahinur Özdemir Göktaş
#Ramazan
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