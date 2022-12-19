Ekonomi Rekor üstüne rekor Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Rekor üstüne rekor: Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,41 kazançla 5.391,91 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu da 5.403,98 puana taşıdı.

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Haber Merkezi AA
Rekor üstüne rekor: Borsa tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Borsa İstanbul.

Borsa 5.391,91 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 177,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 137,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,83 ve holding endeksi yüzde 3,3 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,84 ile inşaat oldu.

Analistler, geçen hafta merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği sinyali vermesinin ardından güçlenen resesyon endişeleriyle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini, yurt içi piyasaların ise bankacılık hisseleri öncülüğünde pozitif ayrıştığını ifade etti.

Noel tatili öncesi bu hafta yoğun veri gündemi ile piyasalarda dengelenme çabasının öne çıkacağını aktaran analistler, Japonya ve Türkiye'de faiz kararlarının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Yarın yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ABD'de inşaat izinleri ve konut başlangıçları ile Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.430 ve 5.500 seviyelerinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu kaydetti.

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