Rus mahkemesinden Volkswagen'e kötü haber: Tüm varlıkları donduruldu

Rus günlük gazetesi Kommersant'ın haberine göre Gaz, iş birliğinin sona ermesi ile 15,6 milyar ruble (190 milyon avro) zarar etti. Davaya bakan Rus mahkemesi de 17 Mart'ta GAZ lehine karar vererek, Rusya'daki tüm Volkswagen varlıklarını dondurdu.