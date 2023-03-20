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Ekonomi

Rus mahkemesinden Volkswagen'e kötü haber: Tüm varlıkları donduruldu

Batılı ülkelerin Moskova’ya karşı yaptırımlarının ardından Rusya'daki faaliyetlerini askıya alan Volkswagen'e Rus mahkemesinden kötü haber geldi. Mahkemeden çıkan karar doğrultusunda Volkswagen'in Rusya'daki tüm varlıkları donduruldu.

15:09 . 20/03/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Rusya merkezli otomobil üreticisi GAZ, Volkswagen Group’un (VW) Ağustos 2022’de iş birliğini sona erdirmesinin ardından Alman üreticisi aleyhine dava açmıştı.


Rus günlük gazetesi Kommersant'ın haberine göre Gaz, iş birliğinin sona ermesi ile 15,6 milyar ruble (190 milyon avro) zarar etti. Davaya bakan Rus mahkemesi de 17 Mart'ta GAZ lehine karar vererek, Rusya'daki tüm Volkswagen varlıklarını dondurdu.


Volkswagen, Batılı ülkelerin Moskova’ya karşı yaptırımlarının ardından Rusya'daki faaliyetlerini askıya almıştı. GAZ daha önce Nizhny Novgorod fabrikasında VW için araçlar üretmişti.

Bu arada, Volkswagen, Moskova'nın güneyindeki yıllık 225 bin araç üretim kapasitesine sahip Kaluga'daki fabrikasını satmaya çalışıyordu. Fabrika’da üretim Mart 2022'de durdurulmuştu.


Volkswagen, geçen yıl, Rusya'da yaklaşık 42 bin otomobil ve 1.500 ticari araç sattı. Grubun satışları 2021 yılına göre yüzde 80 geriledi.



#Rusya
#Volkswagen
#Moskova
#Yaptırım
43 dakika önce
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