Togg CES 2023'te en iyi 4'üncü marka oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bandırma Bor Karbür Üretim Tesisi açılış töreninde konuştu. Burada Türkiye'nin otomobili Togg ile ilgili de açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Projelerimizi ihmal etmiyoruz. Milletimizin 60 yıllık hayali olan Türkiye'nin otomobili bunlardan biridir. Geçtiğimiz günlerde Togg ön siparişleri almaya başladı. Hamd olsun çok kısa sürede de rekor bir talebe ulaştı. Ay sonundan itibaren teslimatları peyderpey gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.