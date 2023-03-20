Togg CES 2023'te en iyi 4'üncü marka oldu

Yerli otomobil TOGG
Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, Exhibitor tarafından dünyanın en büyük teknoloji markalarının buluştuğu CES 2023’te 3 bin 200'den fazla katılımcı arasından en iyi 4'üncü marka seçildi.
Togg'un resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye’nin küresel teknoloji markası olarak, sektörünün saygın yayını Exhibitor tarafından dünyanın en büyük teknoloji markalarının buluştuğu CES 2023’te 3 bin 200'den fazla katılımcı arasından en iyi 4'üncü marka seçildik."
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#CES 2023
37 dakika önce