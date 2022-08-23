Ekonomi Rusyanın en büyük bankası Kazakistan pazarından çekiliyor
İŞ DÜNYASI

Rusya’nın en büyük bankası Kazakistan pazarından çekiliyor

Rusya’nın en büyük bankası Sberbank, Kazakistan pazarından çıkma kararı aldığını duyurdu. Rusya’nın en büyük bankası konumunda bulunan Sberbank, ABD’nin yaptırım uyguladığı Rus bankaları arasında yer alıyor.

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Haber Merkezi AA
Rusya’nın en büyük bankası Kazakistan pazarından çekiliyor
Sberbank

Sberbank’tan yapılan yazılı açıklamada, bankanın Kazakistan’daki iştirakinin Kazakistan’daki Baiterek Holding’e satıldığı belirtildi.

Anlaşma bedeline ilişkin detayların paylaşılmadığı açıklamada, “Sberbank, mevcut jeopolitik durum ve banka müşterilerinin çıkarları doğrultusunda hareket ederek Kazak piyasasından çekilmeye karar verdi.” ifadeleri kullanıldı.

Yaklaşık 110 milyon müşterisiyle Rusya’nın en büyük bankası konumunda bulunan Sberbank, ABD’nin yaptırım uyguladığı Rus bankaları arasında yer alıyor.
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