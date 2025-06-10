Sabiha Gökçen Havalimanı 5 günde 701 bini aşkın yolcuya hizmet verdi

Türkiye'nin yolcu sayısı bakımından 2'nci büyük havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı bayram rakamları belli oldu. 5-9 Haziran tarihleri arasında toplam 701 bin 178 yolcuya ev sahipliği yapan havalimanı, bu dönemde 3 bin 895 uçuşu sorunsuz şekilde gerçekleştirdi. Bayram tatilini memleketlerinde ve tatil noktalarında değerlendiren vatandaşlar nedeniyle bayram yoğunluğu yaşan havalimanı iç hatlarda 316 bin 477, dış hatlarda ise 384 bin 701 yolcuya hizmet verildi. ISG terminal işletmecisinin ve Meydan Otoritesi HEAŞ'ın koordineli yürüttüğü başarılı çalışmalar neticesinde bayram süresince yolculara güvenli ve konforlu bir seyahat deneyimi sunuldu. Kurban Bayramı sürecinde 5 Haziran 2025 günü 796 yolcu uçağı uçuşu (kargo ve diğer uçuşlarla beraber toplam 820 uçuş) ve 144 bin 590 yolcu sayısı ile tüm zamanların günlük uçuş ve yolcu sayısı rekoru yenilendi.