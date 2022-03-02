Sahibinden'e 'fahiş zam' ve 'komisyon' tepkisi: Alternatif çözümlere yöneleceğiz

İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Derneği (İMAŞ), İTO 53. Komite olarak e-ticaret sitesi Sahibinden.com yöneticileriyle dün bir toplantı gerçekleştirdi.

Sahibinden.com'un otomobil satışında talep ettiği 'fahiş zam' ve 'fazladan komisyon' için İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) gerçekleştirilen toplantı neticeye varamadı.

'FAHİŞ ZAM' VE 'KOMİSYON' TALEBİ ÇEKİLMELİ

Ekran Haber'den Başak Bilgin'in haberine göre, konuya ilişkin İMAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Hayrettin Ertemel imzalı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Değerli meslektaşlarımız, İstanbul Ticaret Odası 53. Komite olarak sahibinden.com isimli internet platformu yöneticileriyle 01.03.2022 (Dün) tarihinde İstanbul Ticaret Odası'nda (İTO) bir toplantı gerçekleştirdik.

''İstanbul Ticaret Odası 53.komite olarak sahibinden.com isimli internet platformu yöneticileriyle 01.03.2022 tarihinde İTO’da yapılan fahiş zam ve istenilen fazladan komisyon talebinin geri çekilmesi hakkında bir toplantı gerçekleştirdik.

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Sahibinden.com yetkilileri, talep ettikleri zam miktarı ve ekstra komisyon bedelinin, araç bedelleri ve meslektaşlarımızın kâr oranlarının düşünüldüğünde, talebin makul olduğunu iddia ederek bu fiyatlama politikasından vazgeçmeyeceklerini belirttiler.

'BU TAVIR ETİK DEĞİL'

Biz, komite olarak bu tavrın etik olmadığını, bu uygulamanın kazancımıza ortak olmak anlamına geldiğini ve duyduğumuz rahatsızlığı dile getirerek sektörün fiyatlama politikası hakkındaki beklentilerini kendilerine ilettik. Taleplerimizin karşılanmaması durumunda, meslektaşlarımız ile beraber alternatif çözümlerimize yöneleceğimizi ve 1 hafta içerisinde bize dönüş yapmalarını beklediğimizi bildirdik.

Toplantı bu şekilde neticelendirilmiş olup, gelişmelerden siz değerli meslektaşlarımızı haberdar etmeyi sürdüreceğiz."