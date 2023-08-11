Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 7 ayında 803 bin 358 yolcu ağırladı

"Uçuş sayısı bin 527'ye ulaştı. Yük trafiğinde ise temmuz ayında 1664 ton taşındı. Yılın ilk 7 aylık bölümünde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 803 bin 358, uçak trafiği 8 bin 251, yük trafiği ise 7 bin 608 ton olarak gerçekleşti"