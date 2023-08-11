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Ekonomi

Samsun Çarşamba Havalimanı yılın ilk 7 ayında 803 bin 358 yolcu ağırladı

Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yılın ilk 7 ayında 803 bin 358 yolcuya hizmet verildi.

15:06 . 11/08/2023 Cuma
AA
Samsun Çarşamba Havalimanı

Samsun Çarşamba Havalimanı

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, DHMİ Genel Müdürlüğü istatistiklerine göre, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda temmuz ayında yolcu trafiğinin iç hatlarda 112 bin 954, dış hatlarda 26 bin 948 olmak üzere 139 bin 902 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Temmuzda havalimanından iç hatlarda 1336, dış hatlarda ise 191 uçağın iniş kalkış yaptığı aktarılan açıklamada,
"Uçuş sayısı bin 527'ye ulaştı. Yük trafiğinde ise temmuz ayında 1664 ton taşındı. Yılın ilk 7 aylık bölümünde ise Samsun Çarşamba Havalimanı'nda yolcu trafiği 803 bin 358, uçak trafiği 8 bin 251, yük trafiği ise 7 bin 608 ton olarak gerçekleşti"
ifadesi kullanıldı.


#Çarşamba
#Havalimanı
#Samsun
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