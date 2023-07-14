Kayseri Havalimanı Terminali yükseliyor

Yapımı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından sürdürülen Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası’nın inşaatında çalışmalar aralıksız sürerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, inşaat alanında incelemelerde bulunarak son durum hakkında yetkililerden bilgi aldı. Kente önemli bir kazanım olacak projeyi çalışmaların başladığı ilk günden bu yana yakından takip eden Büyükkılıç’a incelemeleri esnasında Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Hamdi Elcuman ve Ali Hasdal, daire başkanları ile yüklenici firma yetkilileri eşlik etti.

Çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü belirten Başkan Büyükkılıç, “Cenab-ı Allah’a şükürler olsun Kayseri Havaalanımızın terminal binasıyla ilgili çalışmalar hızla devam ediyor. İnşallah sonbahara sürecin tamamlanacağına inanıyoruz. Yüklenici firmamızı tebrik ve teşekkür ederek bu konudaki gayretlerine devam diye temennide bulunuyorum. Bu sürecin başından beri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ulaştırma Bakanlarımızın ve DHMİ Genel Müdürümüzün yapmış olduğu, bakanlarımızın, milletvekillerimizin vermiş olduğu desteklerden dolayı her birine şehrimiz adına ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.