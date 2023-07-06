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Ekonomi

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı'nın (EUROCONTROL) raporuna göre, İstanbul Havalimanı'nın 26 Haziran - 02 Temmuz tarihleri arasında günlük ortalama bin 525 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı olduğunu açıkladı.

12:05 . 6/07/2023 Perşembe
DHA
İstanbul Havalimanı

İstanbul Havalimanı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "EUROCONTROL'ün 26 Haziran - 02 Temmuz 2023 dönemine ait Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporuna göre, en yoğun havalimanları sıralamasında 1 numarada kim var dersiniz? Tabi ki, İstanbul Havalimanı. Türkiye şampiyonlarla uçuyor" ifadelerini kullandı. 

Uraloğlu'nun paylaştığı infografiğe göre, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 525 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı bin 370 uçuşla Amsterdam, bin 351 uçuşla Paris, bin 314 uçuşla Frankfurt ve bin 306 uçuşla Londra havalimanları takip etti.


#İstanbul Havalimanı
#Abdulkadir Uraloğlu
#EUROCONTROL
26 dakika önce
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