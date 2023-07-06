İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "EUROCONTROL'ün 26 Haziran - 02 Temmuz 2023 dönemine ait Avrupa Havacılık Genel Bakış Raporuna göre, en yoğun havalimanları sıralamasında 1 numarada kim var dersiniz? Tabi ki, İstanbul Havalimanı. Türkiye şampiyonlarla uçuyor" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı İstanbul Havalimanı, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde ev sahipliği yaptığı uçuşlarla yolcu sayısında rekor kırdı. İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, 2 Temmuz Pazar günü havalimanında 1642 uçuş ile 265 bin 961 yolcu seyahat etti. Bu rakamlarla açılışından bugüne kadarki en yüksek yolcu sayısına ulaşan İstanbul Havalimanı, "günlük yolcu sayısı rekorunu" kırmayı başardı.

Uraloğlu'nun paylaştığı infografiğe göre, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama bin 525 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu. İstanbul Havalimanı'nı bin 370 uçuşla Amsterdam, bin 351 uçuşla Paris, bin 314 uçuşla Frankfurt ve bin 306 uçuşla Londra havalimanları takip etti.