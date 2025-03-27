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TBMM'den geçti: Emeklilerin bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi

TBMM'den geçti: Emeklilerin bayram ikramiyesi 4 bin liraya yükseltildi

00:3227/03/2025, Perşembe
G: 27/03/2025, Perşembe
IHA
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4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Emeklilere verilen bayram ikramiyesini 3 bin liradan 4 bin liraya yükselten düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Peki emekli ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak?

TBMM Genel Kurulu'nda emekli ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılması da dahil olmak üzere Gençlik ve Spor Hizmetleri ile ilgili teklif görüşülüyor.

Emekli bayram ikramiyelerinin 4 bin TL'ye çıkarılmasına ilişkin madde Genel Kurul'da kabul edildi.

KİMLER ALACAK?

Bayram ikramiyelerini, SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri alacak.

NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Bayram ikramiyeleri, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamının hesabına 27 Mart'ta, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanların hesabına ise nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart'ta yatırılacak.

FARK ÖDEMESİ DE EN KISA SÜREDE HESAPLARA YATIRILACAK

Bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de henüz yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılacak.

TBMM'deki teklifin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla fark ödemesi de en kısa sürede hesaplara yatırılacak.




#Emekli
#Ramazan Bayramı
#İkramiye

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