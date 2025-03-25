Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Emeklilere ödenecek ikramiye tutarının 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklif, TBMM'de henüz yasalaşmadı. Bu nedenle emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılacak. Bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? 2025 Emekli bayram ikramiyeleri hesaplara ne zaman, hangi tarihte geçecek? Milyonlarca emeklinin gözü bu haberde. Bayram ikramiyelerinin ödenmesi için süreç nasıl işliyor? İşte emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili son gelişmeler.
Emeklilerin merakla beklediği Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılan açıklamaya göre ikramiye ödemeleri tahsis numarasına göre yatırılacak. Emekli bayram ikramiyesi tutarının yükseltilmesine ilişkin TBMM’de çalışmalar devam ederken farklar ayrı olarak yatırılacak.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?
Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24 Mart 2025 tarihinde ödemeye başlandı. SGK'dan son dakika açıklaması yapıldı.
SSK İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ
SSK (4A) kapsamında aylık alanlar için ödeme günü;
17,18,19 olanlara 24 Mart,
20,21,22 olanlara 25 Mart,
23,24,25,26 olanlara 26 Mart,
BAĞKUR İKRAMİYE ÖDEME TARİHLERİ
Bağ-Kur (4b) kapsamında aylık alanlara 27 Mart'ta ikramiye ödenecek.
EMEKLİ SANDIĞI İKRAMİYE ÖDEME GÜNLERİ
Emekli Sandığı (4c) kapsamında aylık alanlara Nisan dönemi aylıklarıyla birlikte 28 Mart tarihinde
2025 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?
AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler, yeni bayram ikramiyesi tutarını açıklamıştı. Buna göre, geçtiğimiz yıl 3 bin TL olan emekli bayram ikramiyesi, yapılan yüzde 33 zam ile 4 bin TL'ye yükseltildi.
Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez ikramiye ödemesi alıyor. Bu doğrultuda emeklilere yıl içinde toplamda 8 bin TL ödenecek.
YASALAŞMAYI BEKLİYOR
Emeklilerin bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkartılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulu’nda yasalaşmayı bekliyor.
Teklif TBMM'de görüşülemediği için Ramazan Bayramı ikramiyesi iki seferde ödenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), teklifin yasalaşmasının gecikmesi üzerine 3 bin liralık kısmın 24 Mart tarihinden itibaren hesaplara yatırılması yönünde kararı aldı.
Yasa çıktıktan sonra da kalan tutar ödenecek.
İKRAMIYE FARKLARI DAHA SONRA YATIRILACAK
Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre; bayram ikramiyesinin 4 bin liraya yükseltilmesini içeren teklifin TBMM'de henüz yasalaşmaması üzerine, emeklilere ilk etapta 3 bin liralık ödeme yapılacak.
TBMM'deki teklifin yasalaşıp Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla fark ödemesi de en kısa sürede hesaplara yatırılacak.
Teklif bu hafta perşembe gününe kadar TBMM’de kabul edilmezse farkların ödenmesi Ramazan Bayramı sonrasına kalacak.