Ekonomi Bakan Yanık duyurdu Yangın bölgelerine destek tutarı 34 milyon TLye ulaştı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Yanık duyurdu: Yangın bölgelerine destek tutarı 34 milyon TL'ye ulaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık , yangın bölgelerine desteklerin devam ettiğini vurgulayarak, "Antalya SYDV’ye 10 milyon TL, Muğla SYDV’ye de 3 milyon TL olmak üzere toplamda 13 milyon TL kaynak aktardık" dedi. Bakan, toplamda aktarılan tutarın ise 34 milyon TL'ye ulaştığını ifade etti.

Haber Merkezi DHA
Son dakika haberi: Bakan Derya Yanık duyurdu: Yangın bölgelerine destek tutarı 34 milyon TLye ulaştı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sürecin başından bu yana yangından etkilenen bölgelere toplam 34 milyon lira destek gönderdiklerini bildirdi.

Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yangınların başladığı ilk andan itibaren nakdi desteklerin ivedilikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına iletildiğini belirtti.

Yangının devam ettiği Antalya SYD Vakfı'na 10 milyon lira, Muğla SYD Vakfı'na da 3 milyon lira ek kaynak daha gönderdiklerini kaydeden Yanık, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre desteklerimiz artarak sürüyor. Sürecin başından bu yana yangından etkilenen bölgelere toplamda 34 milyon lira destek gönderdik." ifadelerini kullandı.

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