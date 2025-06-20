Stratejik projelerde milli atılım hızlanacak

Üretim ekonomisinin lokomotifi olarak görülen sanayici, yatırımcı ve ihracatçılar çeşitli teşvik paketleriyle desteklenmeye devam ediliyor. Desteklerin başta savunma sanayisi olmak üzere kritik teknolojilerin yerli ve milli imkanlarla üretilmesini sağlamasının ötesinde, son dönemde bölgesinde meydan okumaların arttığı Türkiye'nin ulusal güvenlik kalkanının güçlendirilmesine de katkı vermesi hedefleniyor.

10 MİLYARLIK KREDİYE 10 YIL VADELİ ÖDEME

Bu kapsamda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), asgari 1 milyar lira tutarındaki orta yüksek ve yüksek teknolojili yatırımlara 2 yıl ana para ödemesiz, azami 10 yıl vade ve azami 10 milyar liralık Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi (YTAK) kullandırıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada, söz konusu programın büyüklüğünü 300 milyar liradan yüzde 70 artışla 500 milyar liraya çıkardıklarını açıklamıştı. Böylece ileri teknoloji, enerji teknolojileri ve savunma sanayisi gibi stratejik sektörlerde yapılacak yatırımların daha güçlü desteklenmesi hedefleniyor

TEŞVİK SİSTEMİNİN TAMAMLAYICISI OLDU

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, bu gelişmeyi mayıs sonunda yürürlüğe giren yeni yatırım teşvik sisteminin tamamlayıcısı olarak gördüğünü söyledi. Ardıç, "Türkiye'nin dış ticaret açığının azaltılması, üretim ve istihdamının artırılması amacıyla bu tür desteklerin yükseltilmesini çok kıymetli buluyorum, finansmana erişimin zor ve yüksek maliyetli olduğu böyle bir dönemde firmalarımızın yatırımlarına önemli bir ivme sağlayacağını düşünüyorum. Bu tür desteklerin diğer imalat firmalarını da kapsayacak şekilde çeşitlendirilmesi, üretimin devamlılığı ve rekabetçilik açısından kritik önemdedir" açıklamasını yaptı.

YENİ YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ AÇACAK

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü de sanayicinin finansmana erişiminin bu kadar zorlaştığı bu dönemde üretime ve yatırıma verilen her türlü finansal desteğin son derece anlamlı olduğunu bildirdi. Kütükcü, "Türkiye olarak önceliğimiz her zaman yatırım ve üretim olmalıdır. Bir yandan mevcut yatırımları güçlendirirken aynı zamanda yeni yatırımların da önünü açmalıyız. Bu anlamda Cumhurbaşkanı'mız tarafından açıklanan bu adım, sanayicilerimize önemli bir destek olacak. Ayrıca bu karar geçtiğimiz günlerde açıklanan yeni teşvik sistemini de destekleyici nitelikte olmuştur" ifadelerini kullandı.

KREDİYİ ALMAK İÇİN EN AZ 1 MİLYARLIK YATIRIM ŞART

YTAK, nitelikli yatırımları desteklemek için oluşturulan bir program niteliği taşıyor. TCMB programı yeniden yapılandırdı. Buna göre, firmaların yatırım projeleri için alacakları "teknoloji ve strateji puanı (TSP)" göz önünde bulundurularak, toplam yatırım tutarı en az 1 milyar lira olan projelere aracı bankalar kanalıyla YTAK tahsis ediliyor. Azami 10 yıl vadeli kullandırılan kredilerin faiz oranı, TSP, yatırım kapsamında yurt dışından sağlanan finansman oranı, finansal sağlamlık değerlendirmesine bağlı olarak yüzde 30 ila yüzde 15 aralığında belirleniyor. Programla yüksek teknolojili ürünlerin üretilerek yurt dışına katma değerli satışı öngörülüyor. Sadece Türkiye'de yerleşik şirketler YTAK'a başvurabiliyor. Yatırım projelerinin büyüklüğü 1 milyar liradan az olamıyor.

248 ÜRÜNE STRATEJİK ÖNCELİK

Program kapsamında savunmadan enerjiye, sağlıktan teknolojiye kadar çeşitli alanlarda 284 stratejik öncelikli ürün belirlendi. Akıllı şebeke ve lazer teknolojilerinden dijital ikizlere, dikey tarım uygulamalarından yeni nesil araçlara, sanal gerçeklik sistemlerinden akıllı ve beyin implantlarına, yapay zeka temelli otonom sürüş teknolojilerinden blok zincirlere, giyilebilen teknolojilerden enerji hasadı ve depolaması yapabilen esnek elektronik cihazlara, gıda hijyeni sağlamaya yönelik başta et ürünleri olmak üzere robotik kesim teknolojilerinden nadir hastalıkların tedavisinde kullanılacak ilaçlara, sağlık sektörüne yönelik 3 boyutlu yazıcı teknolojilerinden toz geri dönüşüm ve filtreleme sistemlerine kadar alanındaki projeler destekleniyor.







