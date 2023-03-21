Suudi mevduatı Merkez Bankası'nın rezervlerini artırdı: 126,5 milyar dolara ulaştı

Körfez'den Türkiye'ye döviz girişi devam ediyor. Suudi Arabistan Kalkınma Fonu (SFD) ile yapılan anlaşma doğrultusunda Türkiye'ye aktarılmak üzere 5 milyar doları kapsayan bir mutabakata varıldı.

TCMB rezervleri için yeni hesaplama

Söz konusu tutarın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) geçmesiyle birlikte yeni bir hesaplama yapıldı. Reuters'ın haberine göre, TCMB'nin net uluslararası rezervleri, Suudi Arabistan'dan gelen 5 milyar dolar ve iç piyasadan gelen mevduatın ardından yükseldi.

126,5 milyar dolara yükseldi

Ayrıca brüt rezervin aynı dönemde 6,5 milyar dolar artmasıyla, 126,5 milyar dolara yükseldi. TCMB rezervleri, geçen ay açıklanan verilere göre, 125,6 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.

"Türk ekonomisinin geleceğine güveniyoruz"

Bu arada Suudi Arabistan Kalkınma Fonu, TCMB hesaplarına aktarılan tutara ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk ekonomisinin geleceğine duyduğumuz güveni ifade ediyor." demişti. 5 milyar doları kapsayan anlaşmanın, Türkiye’nin "ekonomik ve sosyal büyümesini ve sürdürülebilir kalkınmasını destekleme anlamı" taşıdığı belirtilmişti.











