TEMSA’da sevindiren gelişme: Yeniden üretime başlıyor

Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı ve Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, bir süredir üretimin durdurulduğu Adana’da faaliyet gösteren dünya markası TEMSA’da üretimin yabancı bir ortakla Sabancı Holding tarafından yeniden başlatılması için gerçekleştirilen girişimlere ilişkin olarak değerlendirmelerde bulundu.

Değirmenci, "Alın terinden başka sermayesi olmayan işçiler olarak iş yerimizde üretimin durmuş olması bizleri derinden üzmüş ve yaralamıştı.

Ellerimizle, emeklerimizle büyüttüğümüz Türkiye’nin gururu TEMSA’nın paslanmaya terk edildiğini görmek bizleri ciddi bir endişeye sevk etmişti. Ama tüm bu olumsuzluklara rağmen ümidimizi hiç yitirmedik. Mücadelemizden hiç geri durmadık. Yerli ve milli bir fabrikanın ipinin çekilmesine, şalterinin indirilmesine asla müsaade etmeyeceğimizi haykırdık. Bugün geldiğimiz noktada Sabancı Holding’in yeniden üretime başlamak için girişimde bulunduğunu görmek bizlere verilebilecek en güzel haber oldu" diye konuştu.

Bu zorlu süreçte elini taşın altına koyan Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı’ya ve şahsında Sabancı ailesi ile ilgili bankalara gayretleri için teşekkür eden Değirmenci, "Biz emekçiler için meşakkatli ve bir o kadar da zorlu imtihanlarla dolu olan bir dönemde bizleri yalnız bırakmayan, desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere kıymetli bakanlarımıza, milletvekillerimize, siyasi parti temsilcilerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza ve Adana halkına şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Bu süreçte olayların başından sonuna takipçisi olan Konfederasyonumuz Hak-İş’in Genel Başkanı Mahmut Arslan’a kıymetli çabaları ve mücadeleleri için teşekkür ederim" dedi.

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TEMSA’nın Türkiye’nin adını onlarca ülkede gururla temsil eden bir firma olduğuna dikkat çeken Değirmenci, "TEMSA bizlerin ekmek kapısı olduğu kadar, ülkemiz için de bir gurur vesilesidir. Türkiye’nin yerli ve milli bir değerini kaybetmek en çok bizleri üzerdi. Bu nedenle en kısa sürede işimizin başında olmak istiyoruz. Alın terimizle, emeğimizle üreten ve ürettikçe yükselen bir Türkiye’ye katkı vermek en büyük derdimiz ve hedefimizdir" diye konuştu.

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