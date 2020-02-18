Ekonomi Alibaba koronavirüsten etkilenen firmalara kredi verecek
DÜNYA EKONOMİSİ

Alibaba koronavirüsten etkilenen firmalara kredi verecek

Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba Group Holdings, şirketin iştirakı Ant Financial’ın birimi MYBank üzerinden, Çin’de Covid-19 salgınından etkilenen şirketlere 20 milyar yuan (2.86 milyar dolar) kredi vermeye hazır olduklarını açıkladı.

Haber Merkezi DHA
E-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma.
E-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma.

E-ticaret devi Alibaba'nın sosyal paylaşım sitesi Weibo, yapılan açıklamaya göre, Çin'in Hubei eyaletindeki şirketlere 20 milyar yuan (2.86 milyar dolar) kredi vermeye hazır olduklarını duyurdu. 10 milyar yuan değerinde bir yıllık krediyi ilk üç ay sıfır faiz, geriye kalan dokuz ayı ise yüzde 20 faiz indirimi ile verilecek.

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Virüsün merkezi Hubei eyaleti öncelikli

Açıklamada, Çin’de Covid-19'un merkezi olarak nitelendirilen Hubei’de yer alan şirketlerin ise öncelikli olduğu belirtildi. Alibaba'nın kredisinden Çin’deki diğer şirketler de yararlanabilecek. Kalan 10 milyar yuanı şirketlere bir yıllık kredi üzerinden yüzde 20 faiz indirimiyle sunacak.

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Denizaşırı projeleri olumsuz etkileyecek


  • Çin Varlık Gözetim ve Yönetim Komisyonu (SASAC) Başkanı Ren Hongbin, Covid-19 salgınını Çin'deki çeşitli sektörlere etkisinin asıl olarak Şubat ayında görüleceğini söyledi. Ren Hongbin düzenlediği basın toplantısında, virüs salgınının merkezi hükümetin kontrolündeki şirketlerin denizaşırı projeleri ve yatırımları üzerinde negatif etkileri olduğunu vurguladı. Ren, Çin'de kamunun petrol rafine, iletişik. enerji, ulaştırme gibi sektörlerde sahip olduğu şirketlerin yüzde 95'inin faaliyetlerini devam ettirdiklerini de belirtti
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