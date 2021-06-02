Ekonomi TESKten şoför esnafına ekstra destek talebi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TESK'ten şoför esnafına ekstra destek talebi

Ulaşım sektöründe yüzde 50 kapasiteyle yolcu taşınması sınırlamasının şoför esnafını olumsuz etkilediğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, şoför esnafının başta ticari yakıtta olmak üzere çeşitli takviyelerle ayrı şekilde desteklenmesi gerektiğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandökenden şoför esnafına ekstra destek talebi
Foto/arşiv

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında ulaşım sektöründe yüzde 50 kapasiteyle yolcu taşınması sınırlamasının şoför esnafını olumsuz etkilediğini belirtti.

Ulaşım sektöründe maliyetlerin bu yıl geçen yıla göre yüksek oranlarda arttığına dikkati çeken Palandöken, şunları kaydetti:

"Şoför esnafımız için bir yolcunun bile önemi büyükken doğrudan yarı kapasiteyle çalışması artık zorluyor. Gittiği mesafe aynı, yaktığı yakıt aynı, çalışan şoför sayısı aynı olduğu için bu camia artık ayakta kalmakta zorlanıyor. Geçtiğimiz yıldan bu yana lastik, sigorta fiyatları, araçların bakım masrafları, mazot parası ve daha birçok kalemde maliyetlerin tamamında artış oldu. Şoför esnafımız başta ticari yakıt desteği olmak üzere nakit desteği gibi takviyelerle ayrı olarak desteklenmeli."

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