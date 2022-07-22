Ekonomi Tesla ilk şarj istasyonu kuracağı il belli oldu
OTOMOTİV

Tesla ilk şarj istasyonu kuracağı il belli oldu

Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden Tesla, Türkiye’deki ilk hızlı şarj istasyonlarını Bolu’da kurmaya başladı.

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Tesla ilk şarj istasyonu kuracağı il belli oldu
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Otoyol üzerindeki bir dinlenme tesisinde kurulumuna başlanan Hızlı Şarj Istasyonları vatandaşlar tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşılan görüntülerde, Tesla’nın araçları çok hızlı bir şekilde şarj edebilen ‘Supercharger’ istasyonlarının kurulmak üzere koliler içerisinde olduğu görüldü. Bolu’daki tesiste 8 hızlı şarj istasyonunun yan yana konumlandırıldığı öğrenilirken, istasyonların kısa süre içerisinde faaliyete başlayacağı tahmin ediliyor.

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Haber7'nin haberine göre; Tesla’nın dünyadaki tüm Supercharger’larını listelediği internet sitesinde ise şu anda Türkiye’de 9 nokta işaretlenmiş durumda. Bu istasyonların İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Aydın, Antalya, Konya, Ankara ve Bolu’da kurulmasının planlandığı görülüyor. Şirketin dünyada 35 binden fazla hızlı şarj noktası bulunuyor ve bu noktalardan 250 kW’a kadar hızlı şarj imkânı sunuluyor. Böylece Tesla markalı elektrikli araçlar 15 dakika içerisinde 200 km menzil güç elde edebiliyor. Tesla’nın Almanya’daki üretim tesislerinin faaliyete başlamasının ardından Türkiye pazarına bu sene resmen giriş yapacağını duyurmuştu. Buna göre, dünya devinin tüm modellerini bu sene içerisinde satışa sunması bekleniyor.

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