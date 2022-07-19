Türkiye'den elektrikli araçlar devrimi: Artık izin veriliyor

Türkiye'de 269 lokasyonda 258'i hızlı şarj istasyonu olmak üzere 496 şarj istasyonu ile faaliyet gösteren Eşarj, elektrikli araçların şarj altyapısını oluşturmak için başlatılan "Elektrikli Araçlar İçin Hızlı Şarj İstasyonları Programı" kapsamında 53 ilde, 495 adet yüksek hızlı şarj istasyonu kuracak. Sabah'ın haberine göre, Eşarj, istasyon ağına yaklaşık 300 milyon TL'lik yatırım yapacak.

Koç Topluluğu yeni şirketi WAT Mobilite elektrikli araç şarj ağı işletmeciliğine başlıyor. WAT, Opet, Otokoç Otomotiv ve Entek Elektrik'in ortaklığıyla kurulan WAT Mobilite, Koç Holding Nakkaştepe Kampüsü'nde elektrikli araç şarj istasyonunu devreye aldı.

Şirket, Türkiye genelinde yaygınlaşmayı hedefliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) şarj ağı işletmecisi lisansı alan FullCharger, 10 yıl içinde 70 bin şarj istasyonu kuracak. Şirket bir yıl içinde Türkiye'nin en geniş şarj ağı işletmesine sahip olmayı hedefliyor. FullCharger, Türkiye'deki elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulumu için Schneider Electric ile iş birliği yapacak.

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Zorlu Enerji'nin elektrikli araç şarj istasyonu ağı ZES'in şarj ağı işletmeci lisansını almak üzere yaptığı başvuru, EPDK tarafından onaylandı. Türkiye'de şarj ağı işletmeci lisansı verilen sayılı şirketler arasında yer alan ZES, 1.100'ü aşkın lokasyonda 1.900'e yakın istasyonda hizmet veriyor.

300 adet şarj istasyonu bulunan Sharz.net de EPDK tarafından araç şarj işletmecisi lisansını alan ilk 10 şirketten biri oldu. Sharz.net, bir yıl içinde istasyon ağını 50 adet yeni istasyonla 350'ye ulaştırmayı planlıyor.

Yollarda 10 bin elektrikli araç var

Türkiye'de tüketicilerin birçoğu şarj altyapısını yetersiz buluyor. Bu durum elektrikli otomobillerin önündeki en büyük engel. Şarj istasyonu sayısındaki artış elektrikli otomobillere olan talebi de artıracak.

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Türkiye'deki 2022 itibariyle (resmi distribütör ve grey markette satılanlarla birlikte) 10 bin adetin üzerinde elektrikli araç bulunuyor. Bu sayının yeni satışa sunulacak modellerle 2023'de 20 bin adete ulaşacağı tahmin ediliyor. Ocak-Haziran 2022'de yüzde 0.8 olan elektrikli araçların pazar payı ise 2023 sonunda yüzde 1'in üzerine çıkacak.

Bin adet hızlı şarj cihazı

Türkiye'nin otomobili Togg da EPDK'dan şarj ağı işletmeci lisansı aldı. Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri 'Trugo' markasıyla 81 ilde 180 kWs üzeri cihazlarla tüm elektrikli araç kullanıcılarına hizmet verecek.

Şirket, 2023 yılı ortasına kadar 81 ilde 600'ün üzerinde noktada, toplam 2 bin soketi olan bin adet hızlı şarj cihazının kurulumunu yapacak

SHELL ve Aytemiz'den sonra elektrikli araçlara şarj hizmeti veren akaryakıt şirketleri arasına Total de katıldı. Total istasyonlarının tüm dünyada TotalEnergies'e dönüşümü Türkiye'de de başladı.

TotalEnergies'e dönüştürülen yeni nesil ilk istasyon olan Başakşehir Mehmetçik 2 No'lu Akaryakıt İstasyonu, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafından işletilecek.

14 marka var

Sabah'ın haberine göre şu anda Türkiye'de Audi, BMW, Citroen, DFSK, Jaguar, Hyundai, Mercedes-Benz, MINI, MG, Porsche, Renault, Skywell, Subaru ve Volvo olmak üzere dokuz markanın elektrikli modelleri satılıyor. Cupra, DS, Kia, Nissan, Opel, Peugeot, Skoda, Volkswagen ve Tesla gibi markalarda elektrikli modellerini satışa sunmak için gün sayıyor. Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un ilk elektrikli SUV modeli de 2023'ün ilk yarısında yollara çıkacak.

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