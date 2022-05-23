Özgün TOGGdan dikkat çekici değişiklikler
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TOGG'dan dikkat çekici değişiklikler

Türkiye'nin ilk yerli otomobili TOGG Almanya'da teste tabi tutulurken sızdırılan görüntülerle, son tasarımı kameralara yakalandı. SUV modeliyle Almanya'da test edildiği sırada TOGG, gözler önündeki değişikliği dikkatlerden kaçmadı. İşte, haberin detayları.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
TOOGdan dikkat çekici değişiklikler
TOGG

Geçtiğimiz günlerde TOGG CEO’su yerli otomobille ilgili açıklamalarda bulundu. Şimdi ise SUV modeli Almanya'da kamufle edilmiş bir şekilde görüntülendi. İşte, detaylar.

KAMUFULAJLI GÖRÜNTÜLERLE TOGG BİR KEZ DAHA HEYECANLANDIRDI

Test sürecinde kamuflajlı görüntüleriyle yakalanan TOGG, bekleyenlerini bir kez daha heyecanlandırdı.

Almanya’da hangi testlere tabii tutulduğu bilinmezken, sızdırılan görüntüler ile aracın son tasarımı da gözler önüne serilmiş oldu.

TOGG'DA GÖZE ÇARPAN DEĞİŞİKLİKLER

Yerli otomobil Togg C-SUV’a ait fotoğrafları paylaşan INSIDEEVs isimli internet sitesi, aracın 2019 yılında gösterilen ilk haline kıyasla özellikle arka bölümünde değişiklikler olduğunu vurguladı.

Önceki görüntülerle kıyaslandığında, TOGG’un arka tarafının biraz daha küçültüldüğü göze çarpıyor.

Öte yandan camın da yine konsepte göre daha dikey bir şekilde konumlandığı gözlemlendi.

TOGG'DA BAZI KÜÇÜK DEĞİŞİKLİKLER DAHA

Bir başka değişikliğinde ön ve arka far tasarımında da olduğu da gözlerden kaçmıyor. Şirket, bu noktada bazı küçük değişikler yapmış gibi görünüyor.

TOGG MART AYINDA YOLLARDA

Türkiye’nin ilk yerli otomobili TOGG, geçtiğimiz haftalarda açıklama yapan Mehmet Gürcan’a göre önümüzdeki yılın mart ayında yollara çıkacak.

Yerli otomobilin fiyatı ise merak edilen bir diğer konulardan. Ancak bununla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan Alman medyası Focus’da TOGG’a yönelik övgü dolu bir yazı yayımlandı

Yazıda TOGG'un yeni bir çağın simgesi olduğu vurgulandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli otomobil endüstrisi için çaba sarf ettiği belirtildi.

Alman medyası TOGG’a yönelik paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

  • “Mehmet Gürcan Karakaş, Avrupa otomotiv dünyasını TOGG ile zenginleştirmek istiyor. Eski Bosch yöneticisi, Türk otomobil üreticisinin elektrikli arabalarını ağa bağlı bir dünyada akıllı cihazlar olarak görüyor. Elbette TOGG , sahne galasıyla Münihte’ki Uluslararası Motor Show'a gidebilir veya memleketi İstanbul'daki büyük bir etkinlikte kendisini halka sunabilirdi. Ancak ilk Türk otomobil üreticisi daha fazlasını istedi ve 2022'de Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda büyük bir yükseliş yaşandı. Sürmekte olan pandemi bile Türklerin kendilerini gösterme planlarından ve geliştirdikleri "Gelişmiş Akıllı Mobilite Ekosisteminden" alıkoymadı”.

  • “Togg, kulağa Apple veya Samsung'un en son teknoloji ürünü aksesuarı gibi gelen şey yeni bir çağı simgeliyor. Onlarca yıldır otomobiller, ticari araçlar, otobüsler ve kamyonlar Türkiye'de üretiliyor ancak yalnızca yabancı üreticiler tarafından. Bu durum sadece otomobil meraklısı ünlüleri değil, yıllardır yerli otomobil endüstrisini kendi markasıyla taçlandırmak için her şeyi yapan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da rahatsız etti”.

  • "TOGG, 2030 yılına kadar beş farklı segmentte toplam bir milyon araç üretmek istiyor; Ancak başlangıç her zamankinden daha zor, çünkü Türkiye’nin şimdiye kadar elektrikli otomobillerle hiçbir ilgisi yok ve özellikle Alman premium üreticilerinin Boğaz'da mükemmel bir itibarı var, bu da otomobil dünyasındaki yeni oyuncular için işleri zorlaştırıyor. TOGG, bunu sağlam teknoloji ve bol miktarda yerel vatanseverlikle yumuşatmak istiyor.

  • Neredeyse tüm yeni otomobil markaları gibi, TOGG da klasik otomobil bayilerinden vazgeçmek istiyor. Dağıtım internet üzerinden yapılırken, marka mağazalarının imaj ve bilinirliği sağlaması gerekiyor. Uzun vadede TOGG, parasını eksiksiz bir ekosistemde kazanmak istiyor ve şimdiden çok sayıda işbirliği ortağını bünyesine kattı. 2030'lara bakıldığında, proje işe yararsa, araba büyük olasılıkla bir sona ulaşmak için bir araç haline gelecek".

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