Ticaret Bakanı Bolat verileri açıkladı: Tarihin en yüksek ekim ayı ihracat değerine ulaştık

Geçtiğimiz Salı günü TÜİK, Eylül ayına ilişkin Dış Ticaret İstatistikleri’ni açıkladı. Eylül ayında genel ticaret sistemine göre ihracat %0,5 ve ithalat ise %14,6 azaldı. Bu veriler ışığında Ocak-Eylül döneminde ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %0,5 azalırken ithalat ise %1,2 artmış oldu. Böylelikle Eylül ayında dış ticaret açığı 5.01 milyar dolar olurken Ocak-Eylül dönemi kümülatif açık da 87,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre %4,9’luk bir