Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kurtuluşu asıl taçlandıran şehrin insanıdır.

Gaziantep, öyle bir mesafe kat etmiştir ki başarısı sadece kendisiyle sınırlı kalmamış, bölgesi ve dünyada örnek bir kalkınma modeli oluşturmuştur.

Hiç şüphesiz bu başarının arkasındaki asıl kahramanlar, karşımdaki iş insanlarıdır, işçilerdir, siyasetçilerdir, mali yöneticilerdir.

Her iş gibi kalkınmanın temel şartlarından biri de eğitimli, yetişmiş, kabiliyetli iş gücüdür

İş insanlarımıza ülkemize kazandıracakları okullar ve eğitim tesisleri için şimdiden teşekkür ediyorum.

Para, mal, güç yerli yerine konduğunda orada adalet olur.

Sadece nefsi için çalışmak, bunu topluma zulmederek yapmak bizi çok tehlikeli yerlere sürükler. Sadece 'komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' emrini tüm dünyaya hakim kılabilsek, emin olun şu yerküre üzerinde tek bir mağdur kalmaz.

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Bütçelerimizde en büyük payı hep eğitim ve öğretime ayırdık. Eğitimde altyapıyı neredeyse baştan sona yeniledik, güçlendirdik.

Üniversitemizin olmadığı il yok. Ülkemiz yüz binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Derslik sayımızı 343 binden 601 bine yükselttik. 714 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Halen görevde olan öğretmenlerin dörtte üçü bizim dönemimizde göreve başladı.

İnşallah devlet-millet iş birliğiyle ülkemizi her alanda olduğu gibi eğitim öğretimde de hedeflerine ulaştıracağız.

Bugün artık her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan kaynağına sahip bir Türkiye var.

"TEK DERDİMİZ VAR; İHRACAT, İHRACAT, İHRACAT"

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen Gaziantep'e baksın. Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat... Bunu da başaracağız.

OYNAT 01:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek derdimiz var ihracat ve bunu başaracağız Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehrin bölgesine ve dünyaya örnek bir kalkınma modeli oluşturduğunu vurguladı. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu politikalarının ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyenlerin Gaziantep'e bakması gerektiğini ifade eden Erdoğan, 'Tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız.' dedi. BiP'te paylaş

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