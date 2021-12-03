Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat

Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehrin bölgesine ve dünyaya örnek bir kalkınma modeli oluşturduğunu vurguladı. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu politikalarının ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyenlerin Gaziantep'e bakması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Kurtuluşu asıl taçlandıran şehrin insanıdır.

Gaziantep, öyle bir mesafe kat etmiştir ki başarısı sadece kendisiyle sınırlı kalmamış, bölgesi ve dünyada örnek bir kalkınma modeli oluşturmuştur.

Hiç şüphesiz bu başarının arkasındaki asıl kahramanlar, karşımdaki iş insanlarıdır, işçilerdir, siyasetçilerdir, mali yöneticilerdir.

Her iş gibi kalkınmanın temel şartlarından biri de eğitimli, yetişmiş, kabiliyetli iş gücüdür

İş insanlarımıza ülkemize kazandıracakları okullar ve eğitim tesisleri için şimdiden teşekkür ediyorum.

Para, mal, güç yerli yerine konduğunda orada adalet olur.

Sadece nefsi için çalışmak, bunu topluma zulmederek yapmak bizi çok tehlikeli yerlere sürükler. Sadece 'komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' emrini tüm dünyaya hakim kılabilsek, emin olun şu yerküre üzerinde tek bir mağdur kalmaz.

Bütçelerimizde en büyük payı hep eğitim ve öğretime ayırdık. Eğitimde altyapıyı neredeyse baştan sona yeniledik, güçlendirdik.

Üniversitemizin olmadığı il yok. Ülkemiz yüz binlerce öğrenciye ev sahipliği yapıyor.

Derslik sayımızı 343 binden 601 bine yükselttik. 714 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Halen görevde olan öğretmenlerin dörtte üçü bizim dönemimizde göreve başladı.

İnşallah devlet-millet iş birliğiyle ülkemizi her alanda olduğu gibi eğitim öğretimde de hedeflerine ulaştıracağız.

Bugün artık her alanda ihtiyacını karşılayacak pırıl pırıl insan kaynağına sahip bir Türkiye var.

"TEK DERDİMİZ VAR; İHRACAT, İHRACAT, İHRACAT"

  • Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu politikamızın ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyen Gaziantep'e baksın. Bizim tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat... Bunu da başaracağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek derdimiz var ihracat ve bunu başaracağız
OYNAT 01:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tek derdimiz var ihracat ve bunu başaracağız
Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında 100 Hayırsever Eğitime Destek Kampanyası Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehrin bölgesine ve dünyaya örnek bir kalkınma modeli oluşturduğunu vurguladı. Yatırım, istihdam, üretim, ihracat üzerine kurulu politikalarının ete kemiğe bürünmüş halini görmek isteyenlerin Gaziantep'e bakması gerektiğini ifade eden Erdoğan, 'Tek derdimiz var; ihracat, ihracat, ihracat ve bunu başaracağız.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Kartal galibiyete hasret

Kartal galibiyete hasret

​Kasımpaşa karşısında da yüzü gülmedi.
Önce kendinle helalleş

'Önce kendinle helalleş'

​Semih Kaplanoğlu'ndan 'Bağlılık Hasan' yorumu.
Piyasa serbest bozgunculuk suçtur

Piyasa serbest
bozgunculuk suçtur

ABD ve AB döviz karteli oluşturma suçu işleyen bankaları affetmiyor.
Üç Akıncı görevde

Üç Akıncı görevde

​Gökyüzünde destan yazmaya hazır.

Yunanistan'dan dört 'ölüm' yöntemi

Yunanistan'dan dört 'ölüm' yöntemi

Göçmenleri elleri kelepçeli olarak denize atıyorlar.

Fransa zıvanadan çıktı

Fransa zıvanadan çıktı

Seçim vaadi 'mülteciler için hapishane yaptırmak'.
'Yol haritası çıkardık'

'Yol haritası çıkardık'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan engelsiz yaşam açıklaması.
Bunlar mı öğrenci

Bunlar mı öğrenci

​15 Temmuz'da TRT'yi işgal etmişlerdi.
İhracat, ihracat, ihracat

İhracat, ihracat, ihracat

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni ekonomi modeli açıklaması.
Can'ın golü geceye damga vurdu

Can'ın golü geceye damga vurdu

​Beşiktaş'ın genç yeteneği, attığı golle gündem haline geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Gaziantep' örneği üzerinden önemli mesajlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.