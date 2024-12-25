Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
TÜİK: Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde arttı

TÜİK: Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde arttı

11:1925/12/2024, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endeksi verilerini paylaştı
TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endeksi verilerini paylaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endeksinin hizmet sektöründe yüzde 2,4, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,2 ve inşaat sektöründe yüzde 1,9 arttığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), güven endeksinin hizmet sektöründe yüzde 2,4, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,2 ve inşaat sektöründe yüzde 1,9 arttığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2024 dönemine ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı. Buna göre; güven endeksi bir önceki aya göre hizmet sektöründe yüzde 2,4 oranında artarak 113,6 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 1,2 oranında artarak 113 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 1,9 oranında artarak 89,4 değerini aldı.




#TÜİK
#Güven Endeksi
#Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İNFAZ DÜZENLEMESİ SON DAKİKA GELİŞMELER 25 ARALIK! İnfaz düzenlemesi çıktı mı ne zaman çıkacak?