Ekonomi Türk narenciyesi ilk kez Uruguay pazarına giriyor 25 ton ürün yola çıktı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türk narenciyesi ilk kez Uruguay pazarına giriyor

Türk narenciyesi ilk kez Uruguay pazarına giriyor: 25 ton ürün yola çıktı

Mersin’de bir firma yapılan anlaşma neticesinde Türk narenciyesini ilk kez Uruguay’a ihraç ediyor. Latin Amerika ülkesi Uruguay’a gönderilecek narenciye ürünlerinin 25 tonu tesislerde özenle hazırlanarak yola çıktı. Aralık ayı ortasına kadar toplam 75 ton narenciye ürünü Uruguay’a ulaştırılmak üzere deniz yoluyla yola çıkacak. İhraç edilecek ürünler içinde coğrafi işaret tescilli Erdemli Lamas limonu ile yörede yetiştirilen greyfurt ve portakal da bulunuyor.

Haber Merkezi İHA
Uruguay’a gönderilecek narenciye ürünlerinin 25 tonu tesislerde özenle hazırlanarak yola çıktı.
Uruguay’a gönderilecek narenciye ürünlerinin 25 tonu tesislerde özenle hazırlanarak yola çıktı.

İş adamı Hasan Bulduk Uruguay’a narenciye ihracatı yapan ilk firma olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Firmalarının yaş meyve ve sebze ihracatı gerçekleştirdiğini belirten Bulduk, "Ağırlıklı olarak ihracatımızı Avrupa’ya yapıyoruz. Ayriyeten Rusya, Ukrayna ve Suudi Arabistan başta olmak üzere Arap ülkelerine ihracat yapıyoruz. Uzakdoğu ülkelerine de ihracata başlamış bulunmaktayız. Türkiye’de ilk defa Uruguay’a narenciye ihracatı yapan firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Uruguay’a bütün narenciye çeşitlerini gönderiyoruz. Limon, greyfurt, portakal başta olmak üzere bütün çeşitleri gönderiyoruz" dedi.

İHA
Mersin’de bir firma yapılan anlaşma neticesinde Türk narenciyesini ilk kez Uruguay’a ihraç ediyor.

"Türkiye’nin ürün kalitesi yüksek"

Ürün kalitesinin oldukça yüksek olduğunu ifade eden Bulduk, "Türkiye’de kalite artık eskisi gibi değil, kalite gayet iyi. Gelişmiş ülkelerin ürünleriyle yarışır durumdayız. İspanya, Arjantin, Mısır, bu ülkelerle rahatlıkla yarışabilecek kalitede ürünler üretiyoruz. Önümüz açık, yeter ki hükümetimiz önümüzü açsın, ihracatçıların önünü açsın. Ulaşamayacağımız hiçbir nokta kalmayacaktır" diye konuştu.

İHA
Latin Amerika ülkesi Uruguay’a gönderilecek narenciye ürünlerinin 25 tonu tesislerde özenle hazırlanarak yola çıktı.

Hedeflerinde uzak pazarların bulunduğunu aktaran Bulduk, "Uruguay’a daha yeni ürün göndermeye başladık. Daha ürünlerimiz de varmadı. O bölgelere, uzak yerlere daha fazla ağırlığımızı vermek istiyoruz. Çünkü narenciye sektöründe yakın pazarlar ürün fazlalığını taşıyamıyor. Önümüze artık hedefimizi koyup, dünyaya açılmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Firma tarafından aralık ayı ortasına kadar toplam 75 ton narenciye ürünü deniz yoluyla Uruguay’a gönderilecek.

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